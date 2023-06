Neuville e la Hyundai vincono un Rally di Sardegna pazzo

MONDIALE WRC

Tanti ritiri eccellenti sugli sterrati dell'isola: sul podio con il belga anche Lappi e Rovanpera

© Getty Images Trionfo Hyundai nel Rally di Sardegna, sesta tappa del Mondiale Wrc. Una gara piena di colpi di scena e ritiri importanti, che ha visto il successo di Thierry Neuville, salito così dal quinto al secondo posto della classifica generale. Il belga ha preceduto il compagno di squadra Esapekka Lappi di 33" e la Toyota del leader iridato Kalle Rovanpera di 1'55"3.

Adesso il finlandese guida la generale con 118 punti contro i 93 di Neuville e gli 85 di Sebastien Ogier, protagonista di un'uscita di strada durante la giornata di sabato. Tanti i big protagonisti in negativo, come Tanak, Sordo e Katsuta, tutti vittime di problemi tecnici o errori di guida. Il Mondiale adesso entra nella sua seconda metà con il leggendario Safari Rally Kenya in programma dal 22 al 25 giugno.

RISULTATI E CLASSIFICHE

© Getty Images