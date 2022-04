Rally, Rovanpera completa la rimonta a vince anche in Croazia

MONDIALE WRC

Il finlandese della Toyota beffa Tanak all'ultima speciale e allunga in classifica generale. Terzo Neuville

Al termine di un duello sul filo dei decimi di secondo, Kalle Rovanpera ha vinto il Rally di Croazia, terza tappa del Mondiale Wrc 2022. Il finlandese ha messo la sua Toyota davanti a tutti, precedendo di 4"3 Ott Tanak con la Hyundai quando al via dell'ultima prova speciale il figlio d'arte era staccato di 1"4 dall'estone. Terzo Thierry Neuville con l'altra i20 nonostante un grosso spavento nella prova finale con una rocambolesca uscita di strada. Quarta la migliore delle Ford con Craig Breen. Subito fuori gara Lappi, Solberg, Fourmaux e Greensmith. Getty Images

La power stage conclusiva è stata vinta da Rovanpera, che si è aggiudicato i cinque punti di bonus, davanti a Tanak con Elfyn Evans, terzo. Due punti per Breen e uno per Emil Lindholm con la Skoda Fabia. In classifica generale Rovanpera ha allungato su Neuville: adesso ha 29 punti di vantaggio sul belga grazie a due vittorie e un quarto posto nelle tre gare disputate.

ufficio-stampa