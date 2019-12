Rally, Pirelli fornitore unico del Mondiale

Dopo la F1 e la Superbike, Pirelli è approdata anche nel Mondiale Rally. La Fia, infatti, ha annunciato che il costruttore milanese è stato scelto come fornitore unico di pneumatici unico del Wrc per le stagioni dal 2021 al 2024. In particolare Pirelli fornirà tutte le vetture 4x4 che prenderanno parte alle gare valevoli per il Wrc, quindi dalle Wrc Plus, che si contendono il titolo assoluto, alle R5 che sono protagoniste del Wrc2, ma anche di diversi campionati regionali e nazionali di tutto il mondo.