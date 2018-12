Monza Rally Show: per Valentino Rossi è il settimo trionfo

09/12/2018 di SIMONE REDAELLI

Un dominio senza precedenti: Valentino Rossi ha conquistato, per la settima volta in carriera, il Monza Rally Show. Al volante della Ford Fiesta Wrc Plus ha vinto tutte le nove speciali e ha rifilato oltre un minuto a Teemu Suninen , il finlandese che ha corso il Mondiale Wrc con il team M-Sport. Terzo gradino del podio per Roberto Brivio che ha vinto il “derby” con Uccio . Applausi per Tony Cairoli che ha portato la sua Hyundai i20 al quinto posto vincendo il rally dei “normali”.

In Autodromo non c’è stata storia, Vale che si è presentato al via con la versione plus (“È il massimo dell’evoluzione, come una MotoGP”, così l’ha definita proprio Rossi) ha vinto con una facilità a tratti imbarazzante. Vittoria schiacciante anche perché il giovane finlandese, in gara con la stessa macchina, ha un po’ deluso le aspettative della vigilia accumulando un distacco importante km dopo km. Le Plus hanno fatto la differenza e quindi Brivio e Uccio, rallysti solo nel weekend monzese di fine stagione, si sono giocati il gradino più basso del podio: a spuntarla è stato il fratello del team manager della Suzuki. Insomma, senza una battaglia emozionante per la vittoria come gli altri anni la star è stata sempre Valentino Rossi che, come al solito, ha attirato sempre molto pubblico e ha dato spettacolo.



Poi la gara “vera” tra le Wrc normali dove uno strepitoso Tony Cairoli (Hyundai i20), quinto assoluto, ha chiuso la domenica in rimonta su Marco Bonanomi e lo specialista Longhi. Per il prossimo anno la speranza è quella di avere più Plus ed equilibrio.