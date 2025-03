Rally, Max Rendina ospite d'onore al Leone d'Oro per vittorie e impegno nel sociale

Rendina, campione del mondo di rally nel 2014 e organizzatore di eventi internazionali come il Rally di Roma Capitale e il Rally del Lazio, è stato invitato come ospite d'onore non solo per i suoi successi sportivi, ma anche per il suo impegno nel sociale. Attraverso la sua fondazione, si dedica all'inclusione delle persone con disabilità nel mondo dello sport. Questo impegno gli ha valso riconoscimenti come il "Volante d'Argento" e la Medaglia d'Oro al Valore Atletico del CONI, oltre a incarichi di rilievo nel settore.