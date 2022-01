Rachele Somaschini seconda assoluta nella seconda tappa dell’Ice Challenge a Pragelato

Rachele Somaschini sugli scudi nella seconda prova dell’Ice Challenge sulla velocissima e ghiacciatissima pista di Pragelato (TO). “Rakellyna” (così chiamata sui social) ha firmato i “best lap” in due delle tre manches di gara condotte brillantemente al volante della Kia Rio WRX con livrea Bardahl, preparata dal team di Gigi Galli. Ha chiuso seconda nell’assoluta di giornata, separata da 2 punti su 280 dal primo posto. Seconda assoluta anche nel Master King, mettendosi alle spalle una schiera di agguerriti rivali e specialisti nella guida sul ghiaccio! Next stop il 5-6 febbraio sempre a Pragelato!