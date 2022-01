Provaci ancora, Juan Pablo! Montoya a caccia del tris a Indy con la McLaren

INDYCARS

Il 46enne pilota colombiano guiderà la terza Dallara-Chevrolet del team Arrow McLaren SP nella 106esima edizione della grande classica USA.

Juan Pablo Montoya e la 500 Miglia di Indianapolis: la storia infinita. O meglio, come dicono dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, "unfinished business: un lavoro da portare a termine. Nella Indy 500 numero 106, in calendario domenica 29 maggio, l'ex pilota di Formula Uno colombiano farà il bis della sua partecipazione dello scorso anno con il team Arrow McLaren SP ma soprattutto tenterà il tris-record di affermazioni nella corsa del Memorial Day che ha vinto da rookie nell'ormai lontano 2000 con Ganassi e nel più recente 2015 con Penske.

Nel caso di "missione compiuta", Juan Pablo stabilirebbe un vero e proprio record. Perché l'arco temporale tra la sua prima affermazione e la terza ammonterebbe a ventuno anni e nessuno - nella storia ultracentenaria della gara - è mai arrivato a tanto. Montoya metterebbe la freccia - di misura - su Helio Castroneves che ha vinto la prima delle sue quattro "500" nel 2001 (l'anno dopo il successo da esordiente dello stesso JP) e l'ultimo nella più recente edizione, quella della scorsa primavera.

L'impresa è alla portata di Juan Pablo che, nonostante abbia da tempo abbandonato la carriera sportiva full time - proprio nel 2021 è tornato in pista a Indy con McLaren, cogliendo un nono posto finale che ha confermato come le sue chances di puntare al tris siano di fatto intatte. Montoya tenterà prima di tutto di qualificare la terza Dallara-Chevrolet contraddistinta dal numero 6 ed integrerà la formazione titolare McLaren Arrow SP composta dallo svedese Felix Rosenqvist e dal promettente messicano Pato O'Ward, quarto lo scorso 30 maggio nell'affollatissima volata a cinque per la vittoria con il già citato Castroneves, Alex Palou, Simon Pagenau e Ed Carpenter.

“Quella dell'anno scorso è stata una grande esperienza ed è da lì che ripartiremo per fare un altro passo avanti. Credo che abbiamo una possibilità molto concreta di stare nelle prime posizioni e di puntare alla vittoria".

Questa la dichiarazione d'intenti di JP. Da parte sua il boss McLaren Zak Brown conferma.

"Siamo felice di poter di nuovo schierare Juan Pablo nella 500 Miglia di Indianapolis. Lui è un monumento vivente delle corse, con le due vittorie a Indy ed una grande carriera in Formula Uno con diverse vittorie al volante delle McLaren. Porta la sua preziosa esperienza nel nostro team: lui è un vincente, ogni volta che entra in una macchina da corsa".