Olbia è la capitale dell'Aquabike

È Olbia la capitale dell'UIM-ABP Aquabike nel mondo. La cittadina sarda è stata premiata dall'organizzazione come miglior organizzatrice a Sharjah in occasione dell'ultimo round del Mondiale. La tappa italiana, che si è svolta il 2 giugno scorso, ha riscosso molto successo tra i piloti e il pubblico. Negli Emirati Arabi è volato l'assessore comunale al turismo Marco Balata che ha ritirato il riconoscimento alla cena di gala organizzata nel deserto. Grande orgoglio: "È un onore ricevere questo premio e rappresentare Olbia e la Sardegna qui a Sharjah. Per noi l’Aquabike rappresenta un evento importante, è un percorso iniziato due anni fa che ci rende molto felici e orgogliosi: siamo l’unica tappa italiana. Così facciamo conoscere la nostra terra nel mondo e vi do appuntamento il prossimo giugno, lo spettacolo non mancherà".