MOTOCROSS

La squadra composta da Adamo, Forato e Bonacorsi si è piazzata alle spalle solo della Francia padrone di casa e dell'Australia: il futuro è azzurro

© ufficio-stampa Una grande Italia conquista ancora il podio al Motocross delle Nazioni. Dopo il successo del 2021, il team azzurro ha chiuso al terzo posto nella gara mondiale a squadre corsa davanti al pubblico strabocchevole di Ernée, invasa da 45mila spettatori. In Francia, il terzetto composto da Andrea Adamo, Alberto Forato e dal debuttante Andrea Bonacorsi si è piazzato dietro soltanto ai padroni di casa, dominatori grazie a Febvre, Renaux e Vialle, e all'Australia dei fratelli Lawrence e Ferris. Alle spalle dell'Italia hanno chiuso Germania e Belgio, con gli Usa campioni in carica soltanto ottavi. Un risultato importante per la Maglia Azzurra, che lascia ancora maggiori speranze per il futuro visto che i nostri tre alfieri vanno dai 23 anni di Forato ai 20 di Adamo e Bonacorsi, senza dimenticare che Mattia Guadagnini, out per infortunio, ma comunque presente per supportare i compagni, ne ha 21. Insomma, chi temeva che dopo Cairoli il motocross italiano fosse atteso da anni di magra, può stare tranquillo e non solo per il fresco titolo iridato della MX2 conquistato proprio da Adamo.

© ufficio-stampa

Gara 1 (MXGP + MX2) – Dopo le sfortunate qualifiche, la prima heat di gara non è certo andata meglio. L’Italia si è schierata decima al cancelletto e ha subito dovuto fare i conti con le complicazioni. Adamo è partito bene ma nelle prime fasi è caduto nei pressi della pitlane e ha trovato difficoltà nel prosieguo della corsa, concludendo 18°. Al termine della giornata, sarà questo il risultato scartato dalla Maglia Azzurra. Migliori fortune per Forato, che nella prima uscita in gara ha concluso 12° consapevole però di poter fare meglio. Un piazzamento importante, il suo, ai fini della classifica di giornata. Successo al transalpino Romain Febvre.

© ufficio-stampa

Gara 2 (MX2 + Open) - I piloti della Maglia Azzurra hanno messo in pista tutto il loro carattere e senso di appartenenza alla squadra, reagendo nel migliore dei modi. Adamo ha dimostrato di essere un campione uscendo bene dal cancelletto. Inizialmente sesto, ha sorpassato lo svizzero Guillod per attestarsi nella top 5. Guadagnata la quarta posizione approfittando di un errore dello spagnolo Fernandez, ha tallonato il belga Everts per entrare nella top 3. L’attacco non è riuscito ma l’azzurro ha chiuso con un ottimo quarto posto. Al suo esordio in una heat di gara con il 450 cc, Bonacorsi è stato davvero concreto e maturo, portando a casa un decisivo ottavo posto. 12° al primo dei diciassette giri, ha ottenuto la posizione definitiva a tre quarti di manche. Sul finale ha amministrato sapendo che sarebbe dovuto tornare al cancelletto pochi minuti più tardi. Vittoria al francese Maxime Renaux.

© ufficio-stampa

Gara 3 (MXGP + Open) – L’Italia a quel punto era terza in classifica in una sfida per il podio incredibilmente serrata tra azzurri, Germania e Stati Uniti, rac.chiusi in 5 punti. Forato e Bonacorsi hanno gestito perfettamente la pressione. Forato ha chiuso 8° dopo una bella sfida con Romain Febvre che ha dovuto faticare molto per avere la meglio dell’azzurro. Bonacorsi è rimasto bloccato alla prima curva e, ripartito ultimo, ha dato vita ad una grande rimonta conclusa all’11° posto e in cui ha dovuto prestare molta attenzione ai doppiati. Primo posto per l’australiano Jett Lawrence.

© ufficio-stampa

PAROLA AI PROTAGONISTI

Thomas Traversini, commissario tecnico FMI: “In pochi si aspettavano che una squadra così giovane centrasse il podio, però noi conosciamo da anni i nostri ragazzi e sapevamo che avrebbero potuto farcela. Sono talentuosi e possono rappresentare anche il nostro futuro. Sabato abbiamo avuto sfortuna ma oggi tutti hanno fatto un grande lavoro. Questo podio per noi vale come una vittoria. Pensiamo sempre al Nazioni come una competizione di squadra e, come FMI, facciamo del nostro meglio per trasmettere questo spirito. Uno spirito che piloti e team condividono pienamente”.

Alberto Forato: "Dopo la caduta e le contusioni rimediate in Inghilterra, non ero sicuro di poter essere al meglio della forma per questo appuntamento. Ma sapevo che avrei dato il meglio fino alla fine. Ero fiducioso perché la nostra squadra è giovane, ma forte e in futuro potremo fare ancora meglio".

Andrea Adamo: “Per noi è stato un grande weekend anche se, personalmente, sono caduto in qualifica e in gara 1. In gara 2 ho cercato la top 3 ma il 4° posto mi soddisfa pienamente. Mi sono divertito e ho dato massima importanza al risultato di squadra. Questo è un grande risultato per noi, vale come una vittoria vista l'esperienza delle formazioni che sono salite sul podio con noi".

Andrea Bonacorsi: “E' stato un ottimo fine settimana. Voglio ringraziare la squadra italiana per l'opportunità che mi è stata data. In pochi avrebbero scommesso sul nostro podio ma ce l'abbiamo fatta. Sono emozioni fantastiche".

Alessandro Lupino ha partecipato per la prima volta al Motocross delle Nazioni come tecnico FMI, dando un contributo importante e apprezzato.