Fastcross by Night – Ufo Plast 2024: comincia il countdown

MOTOCROSS

Tutto pronto per la gara di sabato 14 settembre: al via tanti campioni come Hill, Bogle, Tixier, Tonus e i nostri Zanchi e Lata

© FasCross_official Dopo il clamoroso sold-out della prima edizione del rinato Fastcross, Arsago Seprio è pronta ad offrire una giornata ad alta concentrazione di adrenalina per famiglie e fan del motocross… e minicross! A pochi giorni dall’evento, i cancelletti di partenza di Fastcross by Night - Ufo Plast iniziano a popolarsi di nomi interessanti: dagli statunitensi Josh Hill, Justin Bogle e Justin Starling, i francesi Jordie Tixier (Campione del Mondo MX2 nel 2014), Cedric Soubeiras, Maxime Depreis, lo svizzero Arnaud Tonus, il danese Mads Fredsøe Sørensen e atleti professionisti da tutta Europa. I portacolori azzurri in questa sfida internazionale saranno il King of Fastcross della scorsa edizione Filippo Zonta, la rivelazione della MX2 Valerio Lata, il vincitore della sfida 1VS1 OMEC Fast Challenge Nicholas Lapucci, l’ex campione del Mondo MX1 David Philippaerts accompagnati dai migliori specialisti italiani del motocross e supercross. La entry list completa verrà svelata in seguito insieme ad alcune novità “elettrizzanti…”

Il tracciato originale di Arsago Seprio, tornato l’anno scorso a splendere dopo due decenni di inattività, unisce caratteristiche “old school” ad una rivisitazione piccante che risponde ai trend del motocross di oggi. Novità assoluta di quest’anno, Fastcross aprirà le porte ai Minicross con un programma speciale dedicato ai baby-fenomeni del panorama europeo.

Sabato 14 settembre i cancelli della pista di Arsago Seprio aprirà le porte ai fan dalle ore 10:30. Il ricco programma di giornata inizierà con le sessioni di prove libere, in cui i piloti cominceranno a misurarsi col tracciato e affinare la guida, per proseguire con le qualificazioni per gli show serali ed una sessione di meeting con i fan. L’atmosfera di Fastcross by Night si scalderà con la cerimonia di apertura delle 17:45, seguita dall’1 VS 1 della Omec Fast Challenge e le Heat che selezioneranno i piloti che avranno accesso ai main event. Culmine della serata saranno gli show della finale della classe 85cc e il Main Event (250 + 450) che eleggerà il King of Fastcross by Night 2024. Show di contorno coinvolgeranno il pubblico presente in un vortice di attività senza pause.

I posti saranno a numero limitato, le prevendite sono disponibili online su https://www.fastcross.com/