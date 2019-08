Morta in un incidente Jessi Combs, la donna più veloce del mondo

Jessi Combs, la donna più veloce del mondo sulle quattro ruote è morta in un incidente nell'Alvord Desert in Oregon, mentre provava a battere il suo stesso record con una Jet-Car. La 39enne pilota americana stava cercando di oltrepassare il limite di 767 km/h da lei stessa stabilito nel 2016 quando è stata vittima dell'incidente che le è risultato fatale. Pochi giorni fa la conduttrice tv aveva postato una foto con la Jet-Car con cui si preparava per battere il suo ultimo record.