Maurizio Salvadori: "Luca mi disse: papà stai tranquillo, non voglio farmi male, ho dei progetti!"

Tre mesi e mezzo dopo l'incidente costato la vita a suo figlio Luca nel corso di una gara motociclistica in salita in Germania, Maurizio Salvadori ha pubblicato un lungo video (una ventina di minuti) su youtube nel quale il manager milanese, fondatore della scuderia automobilistica Trident Motorsport, al termine dell'anno che ha portato via Luca alla sua famiglia affronta diversi argomenti: da uno degli ultimi incontri con Luca, all'amore per le corse in salita, alla ricostruzione anche in infografica della dinamica dell'incidente avvenuto sabato 14 settembre in Germania, formulando un preciso atto d'accusa nei confronti degli organizzatori per l'inadeguatezza delle protezioni a bordo strada. Nel finale del suo messaggio, Maurizio Salvadori lancia l'idea di continuare ad alimentare a cadenze regolari il canale youtube di Luca e invita i suoi fans ad inviare suggerimenti e fa lo stesso anche nei confronti del mondo della musica (Maurizio è un da oltre mezzo secolo un produttore musicale e scopritore di talenti). In ultimo, l'idea di creare una fondazione a sostegno dei piloti vittime di incidenti in moto, non necessariamente limitata all'ambito sportivo e delle competizioni.