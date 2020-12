Matteo Nannini sulle orme dello zio Alessandro: in F3 con HWA RaceLab

BUON SANGUE

Dalla Svizzera alla Germania: Matteo Nannini proseguirà in Formula 3 con il team HWA RaceLab per la stagione 2021. Il pilota forlivese, nipote dell'ex pilota di F1, Alessandro, e della cantante Gianna, si appresta a disputare la sua seconda stagione nella serie propedeutica alla F1 dopo aver conquistato un piazzamento a podio con il team elvetico Jenzer Motorsport nel round di Barcellona.



Nannini, già protagonista di una rapida ascesa nelle formule minori, prosegue la propria scalata verso la massima serie con HWA. L'ex pilota Jenzer ha già avuto modo di lavorare due settimane fa con il team in occasione dei test post stagionali di Formula 2 in Bahrain. "Sono molto contento di far parte del programma HWA RaceLab a partire dal 2021 - ha dichiarato Matteo - Sono sicuro che lavoreremo bene insieme e darò il massimo per ottenere il miglior risultato possibile".

"Sono soddisfatto della mia prima prima stagione in F3 – ha continuato - Ho lavorato duramente e sono migliorato gara dopo gara. Dopo questa esperienza cercherò di crescere ulteriormente il prossimo anno. Vorrei ringraziare tutti coloro che credono in me e mi supportano, specialmente Infinity Sports Management per l’appoggio. Non li deluderò”.