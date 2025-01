La nuova vita di Max Biaggi sulla pista... di neve: è diventato assistente maestro di sci

"Ma quanto è stato bello? Non riesco a descrivere quei momenti in tutta la loro bellezza! Confrontarmi con loro, con il loro approccio alla vita, allo sport, al mondo del lavoro, visto che per ognuno di loro, quegli esami hanno rappresentato lo step d'ingresso al mondo del lavoro, è stato incredibilmente costruttivo, oltre che entusiasmante", prosegue Biaggi. "Alcuni giorni - confessa - sono stati difficili anche per me, che sono stato abituato a vivere lo sport in modo molto intenso, ma un passo alla volta, circondato da sorrisi, da occhi belli pieni di vita, il tempo è volato e mi sono ritrovato alla fine di un percorso intenso e gratificante. È stata un'esperienza preziosa, che porterò dentro il mio cuore per sempre". "Nella mia prima lezione vorrei orgogliosamente avere come allievi Inès e Leòn, i miei bambini", conclude Biaggi.