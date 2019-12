Kubica, occasione riscatto nel DTM con la Bmw

Chiusa la sua breve e sfortunata esperienza di ritorno in F1 con la Williams, Robert Kubica si rimette subito in pista. Lo farà settimana prossima a Jerez con una Bmw M4 del DTM, il campionato turismo tedesco. Per il pilota polacco si tratta di un ritorno con il marchio bavarese, visto che aveva corso proprio in F1 con la Sauber Bmw dal 2006 al 2009. Kubica, 34 anni, svolgerà un programma di test in attesa di sapere se avrà un volante ufficiale per la prossima stagione.