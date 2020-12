In volo con Dario Costa: "La mia Triple Crown con F1, MotoGP e Wrc"

RED BULL

di

SIMONE REDAELLI

Il 2021 per volare ancora più in alto. Nel vero senso del verbo perché stiamo parlando di Dario Costa. Mestiere pilota d'aerei, da gara e acrobatici. Velocità nel sangue, in strada come ad alta quota. "Una passione nata a un anno con il suo primo volo (di linea, si intende)", ci racconta. Dalla culla alla cloche nel giro di 15 anni: "A 16 anni la mia prima esperienza da solista e poi nel 2003 il colpo di fulmine con la Red Bull Air Race". Nuova disciplina che lo spinge verso il volo acrobatico e nel 2016 a coronare il suo sogno, quello di diventare il primo italiano a ottenere la Red Bull Air Race Super License dopo tanta gavetta.

In un 2020 senza gare causa Covid-19, Costa ha avuto comunque il suo gran da fare con Red Bull e i suoi show. Tante ore di volo e soprattutto in mondovisione, il quarantenne ha infatti aperto con le sue acrobazie i GP d'Austria di MotoGP e Formula 1 e la tappa del Mondiale Wrc di Turchia: "La mia Triple Crown: un grande orgoglio personale. La F1 mi è sempre piaciuta, poi mi sono appassionato anche di moto e le Ducati hanno un posto speciale nel mio cuore". Emozioni anche senza spettatori: "Dal mio cockpit mi accorgo che gli spalti sono vuoti e non ci sono bandiere: c'è tanta adrenalina anche se sembra un allenamento, manca il colpo d'occhio".

Ora c'è alle porte un nuovo anno e per ora Costa ha svelato solo la nuova tuta firmata Red Bull, ma in pentola bolle qualcosa di grosso: "Come ogni anno dal 2016 sto lavorando anche per l'anno prossimo a qualcosa di mai fatto prima". Programma top secret e bocca cucita. Nel 2021 Costa tornerà anche in gara: "L'inizio del Mondiale è stato posticipato ad ottobre: il format sarà lo stesso anche se Red Bull non sarà più il main sponsor".