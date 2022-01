Ice Challenge, spettacolo e traversi per Rachele Somaschini

Primo impegno stagionale per Rachele Somaschini al via della prova d’esordio dell’Ice Challenge sulla pista di Livigno al volante della Kia Rio WRX da 603cv con speciale livrea Bardahl, studiata appositamente per questo spettacolare trofeo. Una vettura da rally cross realizzata dal campione Gigi Galli, messa a disposizione di Rachele che non ha deluso le aspettative. Ha corso le tre manche di gara in crescendo, prendendo sempre più confidenza e guidando con spettacolari traversi sulla neve, sino all’ultima frazione quando, mentre si trovava in testa alla manche, è stata costretta a cedere il passo agli avversari per aver “stallonato” uno pneumatico in una buca. Rachele ha così chiuso al dodicesimo posto di giornata, quarto di classe, pronta a tornare a lottare già il prossimo fine settimana nella seconda prova dell’Ice Challenge in programma a Pragelato (TO).