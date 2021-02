Grosjean è tornato: prima volta in pista dopo l'incidente

INCDYCAR

Il francese: "Non ho avuto paura, avevo solo voglia di guidare"

Ottantasei giorno dopo il terribile schianto in Bahrain, Romain Grosjean si è rimesso tuta e casco per iniziare la sua nuova avventura in IndyCar. L'ha fatto in Alabama, al Barber Motorsports Park, dove il 18 aprile prenderà il via la prossima stagione. Al volante della vettura del Dale Coyne Racing il 34 è sceso in pista per riprendere confidenza con la velocità.

"Mi sono sentito come a casa", la prima reazione a caldo di Grosjean. Un giorno sicuramente speciale: "Preoccupazioni? No, volevo solo guidare. Nei primi giri, i muscoli non erano molto caldi, ma verso la fine tutto è migliorato, il che è un buon segno”.

Una macchina tutta nuova, diversi km per prendere confidenza e anche un testacoda in curva 1: "In f1 se acceleri in frenata durante la scalata della marcia la monoposto si stabilizza, qui invece avviene il contrario. Dopo l’ho evitato e non ci sono stati problemi".