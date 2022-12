Grosjean non si ferma più: con Lamborghini Squadra Corse nel Mondiale WEC e nell'IMSA americana

GT PROTOTIPI

L'ex pilota di F.1 debutterà nella prossima 24 Ore di Daytona e su Huracán GT3 EVO2 e farà parte del programma LMDh 2024

© Lamborghini A poco più di due anni dal gravissimo incidente al via del GP del Bahrain del 29 novembre 2020, Romain Grosjean allarga ulteriormente di una carriera che - lasciata alle spalle la Formula Uno - è ripartita in grande stile nella Indycar e ora appunto - all'insegna dell'eclettisimo - si espande alle gare di durata grazie all'ingaggio del pilota francese da parte di Lamborghini Squadra Corse per un programma 2023 su entrambe le sponde dell'Oceano Atlantico con interessantissimi sviluppi per il 2024.

Lamborghini Squadra Corse annuncia Romain Grosjean come Factory Driver a partire dalla stagione 2023. Il pilota svizzero-francese affiancherà all’impegno in classe GTD PRO dell’IMSA Weathertech Sportscar Championship, il programma di sviluppo Lamborghini LMDh. Grosjean nella stagione 2024 farà parte del “roster” di piloti ufficiali che porteranno in gara l’LMDh sia nel campionato sotto egida IMSA che nel FIA WEC.



Romain Grosjean debutterà alla 24 Ore di Daytona 2023 (28-29 gennaio) in equipaggio con Mirko Bortolotti ed Andrea Caldarelli, anche loro entrambi già confermati nel programma Lamborghini LMDh, su una Huracán GT3 EVO2 del Team Iron Lynx. Grosjean, Bortolotti e Caldarelli saranno impegnati sia sui campi di gara sia nello sviluppo in pista del prototipo di classe LMDh, che debutterà in gara nella stagione 2024.

Nato a Ginevra, Grosjean ha corso complessivamente dieci stagioni in Formula Uno per Renault, Lotus e Haas prima del suo recente passaggio nella Indycar nordamericana, dove ha corso per Dale Coyne Racing nel 2012 e per il prestigioso Andretti Autosport quest'anno. Il pilota elvetico ma di licenza francese vanta inoltre una carriera in monoposto molto importante e ricca di successi tra Formula 3 Euroseries (2007), AutoGP (2010) e GP2 (2011). Nella sua carriera Grosjean ha già corso su vetture a ruote coperte nel FIA GT1 2010, vincendo all’esordio nella tappa di Yas Marina.

© Lamborghini

In preparazione alla 24 Ore di Daytona, Grosjean svolgerà un programma di test sulla Huracán GT3 EVO2 gestita da Iron Lynx, Team Supported by Squadra Corse di proprietà di DC Racing Solutions Ltd, partner di Lamborghini nel programma LMDh sia nel FIA World Endurance Championship che nell’ IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Iron Lynx e Lamborghini per il programma LMDh avranno inoltre il supporto tecnico di PREMA Engineering.



"È un onore per me entrare a far parte della famiglia Lamborghini, un marchio iconico per chi ama le automobili sportive. Inoltre sono particolarmente felice di debuttare a Daytona con l’ultima evoluzione della Huracán GT3, che nelle scorse edizioni ha raccolto molti successi, affidata a un team come Iron Lynx assieme a compagni di talento. Sono certo che sarà una bella scoperta per me. Poi sono felice di contribuire allo sviluppo della vettura LMDh, che ho avuto la fortuna di vederla ed è veramente bellissima".(Romain Grosjean)



"Siamo molto orgogliosi di avere Romain nel roster dei Factory Driver 2023 . Romain è un pilota molto esperto e veloce, un profilo ideale per Squadra Corse che nel 2023 sarà impegnata sia sui campi di gara con la Huracan GT3 EVO2 che nella prima fase di sviluppo del prototipo LMDh". (Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport)

© Lamborghini

L'ingaggio di Grosjean da parte di Lamborghini Squadra Corse era stato preceduto - un mese ed un giorno fa - dall'annuncio a Portimão (teatro delle Grand Finals del Super Trofeo) dell'accordo tra l'emanazione sportiva della Casa di Sant'Agata Bolognese ed il Team Iron Lynx, partnership al debutto la prossima stagione con un impegno ufficiale nel GT in Europa e America e dalla stagione successiva nell’ambito della piattaforma LMDh con il team Lamborghini Iron Lynx.



Sarà infatti la squadra che fa capo alla DC Racing Solutions Ltd. guidata da Deborah Mayer, a portare in pista in forma ufficiale, a partire dal 2024, la Lamborghini LMDh nel Campionato Mondiale Endurance FIA WEC e nella serie americana IMSA WeatherTech Sportscar Championship, in cui prenderà parte alle gare del calendario Endurance, avvalendosi dell'esperienza e del supporto tecnico di PREMA Engineering. Ad annunciare la partnership tra Lamborghini e Iron Lynx con la nuova vettura a tecnologia ibrida spinta da un propulsore biturbo V8, sono stati Stephan Winkelmann, Lamborghini Chairman e CEO, e Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport.

"Sin da quando abbiamo annunciato l’intenzione di correre nella categoria LMDh, ci era chiaro che Iron Lynx fosse il partner giusto per fare insieme un passo così importante. Sono felicissimo di dare il benvenuto al team nella famiglia Lamborghini; nel corso degli anni Iron Lynx ha dimostrato di essere un’entità veloce, forte e di successo, proprio come il dipartimento motorsport Lamborghini". (Stephan Winkelmann, Lamborghini Chairman e CEO)

© Lamborghini

La collaborazione prenderà il via dal prossimo gennaio, quando Iron Lynx diventerà team supported by Lamborghini Squadra Corse, schierando la nuova Lamborghini Huracán GT3 EVO2, verde con numero di gara 63, alla 24 Ore di Daytona e prendendo parte al GT World Challenge Europe Endurance Cup in Europa e all'IMSA WeatherTech SportsCar Championship Endurance Cup negli Stati Uniti. Inoltre il team Iron Lynx sarà presente anche con una seconda Huracán GT3 EVO2 nella livrea magenta Iron Dames Nr. 83 riservata a un equipaggio femminile e una terza vettura contraddistinta dal n. 19.



"Sono estremamente orgoglioso della partnership con Iron lynx. Un team giovane come Lamborghini Squadra Corse, che come noi è cresciuto in modo esponenziale diventando protagonista in GT a livello mondiale, dopo aver esordito proprio nel Lamborghini Super Trofeo nel 2018. Ora ci ritroviamo insieme più forti, più maturi e con grandi obiettivi. Dai programmi GT all’LMDh, che vanta inoltre attraverso Iron Lynx una partnership tecnica con PREMA Engineering, abbiamo unito tre eccellenze Italiane nel motorsport con le quali è doveroso ambire a risultati prestigiosi”. (Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport)



Confermata anche la partecipazione dell'Iron Lynx alla stagione 2023 del Lamborghini Super Trofeo Europa, facendo seguito all'esordio di Portimão nel campionato monomarca riservato alle Huracán Super Trofeo EVO2 con una vettura Iron Dames divisa da Doriane Pin e Michelle Gatting.



Deborah Mayer (Chairwoman di DC Racing Solutions Ltd., che ha base in Svizzera e fa capo a Iron Lynx, Iron Dames e PREMA), ha dichiarato: "Sono felice di poter annunciare la partnership tra Iron Lynx e Lamborghini, che segna un traguardo importante per il nostro gruppo. La storia di successo che abbiamo costruito nel motorsport, unita ai trionfi Lamborghini degli ultimi dieci anni, creerà un mix perfetto per garantire una performance estremamente competitiva in pista. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo".



Andrea Piccini, Team Principal di Iron Lynx, ha aggiunto: "Siamo molto felici di inaugurare questo nuovo capitolo insieme a Lamborghini per Iron Lynx e Iron Dames. Dal debutto nel 2018 nel Super Trofeo, la squadra è cresciuta rapidamente ed è diventata sempre più competitiva rendendosi protagonista di alcune stagioni straordinarie. Dopo tanto lavoro e preparazione, non vediamo l'ora di scendere in pista con Lamborghini e conseguire nuovi successi".