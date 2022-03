Gran Turismo 7: benvenuti nel club più esclusivo dedicato all'automobilismo

VIDEOGIOCHI

Abbiamo provato l'ultimo capitolo della serie per PlayStation più amata dagli appassionati di quattro ruote

di

Alberto Gasparri

In un solo gioco, tutta la grande storia dell'automobilismo. A 25 anni dal debutto, Gran Turismo torna con l'edizione numero 7 per raccontare l'ultimo secolo e mezzo di cultura a quattro ruote, racing e di produzione, non solo agli appassionati di vecchia data, ma anche a chi si sta affacciando sul mondo dell'auto. Questo ultimo capitolo della serie GT, è stato migliorato sotto tutti i punti di vista, sistemi di gioco e contenuti inclusi. Sviluppato da Polyphony Digital e pubblicato da Sony Interactive Entertainment in esclusiva per Playstation 4 e Playstation 5, Gran Turismo 7 dà spazio a piloti competitivi e occasionali, collezionisti, amanti della messa a punto, progettisti di livree e fotografi: qui tutti possono dare sfogo alla propria passione grazie alle numerose modalità di gioco offerte, incluse le popolari campagna, Arcade e Accademia di guida.

Proprio grazie al ritorno della leggendaria modalità GT Simulation, potrete acquistare, mettere a punto e gareggiare nel corso della Campagna per giocatore singolo, pronti a sbloccare nuove auto e sfide dalla mappa GT World. Chi ama la competizione, invece, potrà mettersi alla prova come pilota da corsa nella modalità Sport. Ma in un gioco automobilistico, le grandi protagoniste non possono essere che le auto e qui ce ne sono oltre 420, disponibili in Brand Central e nel concessionario di vetture usate: dalle classiche alle moderne supercar, tutte ultra dettagliate. E tutte potranno dare sfogo ai propri cavalli sugli oltre 90 tracciati presenti, inclusi alcuni circuiti classici della storia di GT, come Trial Mountain e High Speed Ring, modificati nella forma, ma anche resi ancora più realistici. Come più realistici e naturali sono stati resi l'orario e le condizioni meteorologiche dinamiche. Grazie all'utilizzo di quantità massicce di dati di osservazione meteo, presi anche dalle banche dati della NASA, gli scenari e le condizioni di illuminazione risultano complessi, realistici e differenti a seconda dell'orario e del clima esterni.

Nel nuovo Gran Turismo, collezionare auto diventa ancora più coinvolgente grazie a GT Café. Una volta fatte proprie, le vetture si potranno modificare e personalizzare a seconda dei gusti. Dal motore alle sospensioni, dagli organi di trasmissione a freni, pneumatici e altro ancora, si potrà così realizzare l'auto dei sogni. Che poi, con il ritorno di GT Auto, potrà essere personalizzata e sottoposta a manutenzione. Cambiando gli pneumatici o l'olio, modificando la carrozzeria o aggiungendo elementi estetici e aerodinamici, e persino lavandole. Senza dimenticare l'editor di livrea per modificare liberamente colori e adesivi con un'interfaccia più evoluta. Auto che poi diventeranno le grandi protagoniste delle vostre fotografie da condividere online con Scapes, che vi permetterà di ritrarle liberamente in diversi punti di oltre 2.500 località di 43 paesi, con risultati fotorealistici grazie alla tecnologia HDR e al Ray tracing.

Insomma, tutto quanto un appassionato potrebbe chiedere a un videogioco automobilistico, che sia in versione arcade o simulativa. E alla fine le grandi aspettative non sono andate deluse, come abbiamo potuto verificare nella nostra prova del gioco su PS4. Per i giocatori storici di Gran Turismo, si potrebbe parlare di un tuffo nel passato, anche se con un netto aggiornamento tecnologico, ovviamente. Ad accogliervi troverete una mappa principale molto ben realizzata sia visivamente, sia per disposizione, con tutti i contenuti presenti ben in evidenza. Ad accompagnarvi nella vostra avventura, invece, avrete una guida che vi prenderà per man sin dal vostro arrivo e poi tanti esperti capaci di consigliarvi, spronarvi a dare gas o semplicemente darvi informazioni sulla storia dell'automobile.

Il cuore della campagna è il GT Café, un punto di ritrovo di appassionati, dove avrete oltre 90 gare da affrontare divise tra eventi singoli, campionati e piccole sfide. Con il raggiungimento degli obiettivi fissati, andrete a illuminare una sorta di arena in stile Colosseo, che comprende tutti i circuiti e le relative competizioni. Ma il premio principale sono le numerose vetture divise per classi e categorie. Di vittoria in vittoria, si sbloccheranno anche altri "ambienti" come ad esempio il concessionario di auto nuove, che va ad affiancarsi a quello dell'usato, da dove avrete iniziato la vostra carriera.

Toccherà poi a GT Auto, una vera e propria officina vista mare dove fare la manutenzione dei vostri mezzi e personalizzarli insieme a tute e caschi. Come i fan della serie ben conoscono, Gran Turismo non può essere Gran Turismo senza il classico esame per le patenti. Una serie di prove a tempo, indispensabili per salire di categoria e poter partecipare alle gare presenti tra i Circuiti Mondiali. Più avanti si sbloccherà anche la modalità Missioni. Si tratta di sei ambientazioni diverse, che propongono sfide dal gusto classico come superare un numero prestabilito di auto prima del traguardo, rimanere in scia a un avversario per un determinato lasso di tempo e altre challenge del genere.

Il culmine della vostra scalata, che comprende anche le modalità online con il tradizionale multiplayer organizzato per lobby, lo si raggiunge una volta sbloccata quella Sport. Qui svetta su tutto il puro gusto del racing, con gare dalle emozioni forti e tuning estremo. Tutto quello che avete vissuto e provato prima, si può considerare una sorta di allenamento per arrivare a competere ai più alti livelli. E' proprio qui che il senso di sfida tocca il suo apice dopo che fino a questo momento la competizione era stata dura, ma accessibile a tutti. Grazie a una IA "morbida" e alla possibilità di scendere in pista conoscendo sempre bene il livello medio di potenza delle auto avversarie e adeguandosi di conseguenza. Senza nemmeno doversi preoccupare troppo dei danni meccanici (più di quelli estetici), visto che sono presenti solo in numero limitato e come opzione. Un modo per invogliare tutti, anche i neofiti, a proseguire fino al raggiungimento della modalità Sport. Poi, da questo punto, GT7 diventa tutta un'altra storia.

Oltre ai tanti contenuti della Mappa del Mondo, è stato infine inserito un diversivo extra denominato Music Rally. Dopo aver scelto una delle tracce musicali previste, dovrete percorrere il maggior numero di chilometri di un tracciato obbligatorio a traguardi intermedi prima che il brano si esaurisca. Una chicca che aggiunge poco al gioco, ma che vi regalerà qualche minuto di guida spensierata e buona musica. Insomma, tante cose da fare, ma anche da vedere e da ascoltare.

Dal punto di vista tecnico, questo Gran Turismo 7 ha raggiunto nuovi picchi di eccellenza. Nonostante l'impegno di potenza e memoria richiesto alla "vecchia" console di Sony, anche su PS4 gira sempre bene, compresa la modalità split screen del multiplayer locale, con rari rallentamenti solo nelle fasi di maggiore intasamento visivo. E' stato fatto un grande miglioramento grafico, con vetture impeccabili sotto ogni punto di vista e un bel balzo in avanti anche da quello degli effetti climatici e non solo. La pioggia è quanto mai realistica, ma anche il sonoro ambientale, i giochi di luce, il vento e i suoi effetti e le vibrazioni sul controller vi faranno sentire al volante delle più belle e potenti vetture del mondo. Alla guida vi sembrerà di poter sentire muoversi ogni singolo centimetro della vostra auto, con una maneggevolezza impeccabile. Anche a bordo pista (o strada) il livello di dettagli ed elementi è aumentato, per un colpo d'occhio generale davvero spettacolare. Guidare, con il pad o con il volante, vi darà solo brividi, accompagnati da un sound fedele e da una colonna sonora composta da un numero di brani quasi infinito.

Nessun difetto allora? Qualcosa che non ci è piaciuto lo abbiamo trovato, ma sono principalmente dettagli. Su PS4, i caricamenti non sono velocissimi e lo spazio che dovrete avere a disposizione nella vostra memoria si aggira attorno ai cento GB. Sappiatelo. I due lunghi video introduttivi, poi, sono molto belli, ma il fatto di non poterli saltare dopo averli visti e apprezzati per un paio di volte, li rende alla lunga fastidiosi. Vi ricordiamo, inoltre, che per giocare a GT7 in modo completo, dovrete per forza essere collegati a Internet, altrimenti potrete gustarvi solo una minima parte del gioco e i vostri record non verranno memorizzati. Avere tutto offline sarebbe stato meglio anche per non complicare la vita a quei pochi che non amano o non possono essere in Rete in maniera continuativa. Detto questo, si tratta delle uniche quote da pagare per aver accesso a un club esclusivo per gli amanti delle auto come quello di Gran Turismo 7. Ne vale la pena, fidatevi.