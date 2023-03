Ferrari 499P, ci siamo per il debutto nel Wec: Giovinazzi emozionato e carico

MONDIALE WEC

Dagli States le voci dei protagonisti del progetto Hypercar

© Ferrari Ci siamo per davvero, tutto pronto per il debutto della Ferrari 499P nel mondiale Wec. L'avventura della casa di Maranello nelle Hypercar è al via da Sebring dove venerdì scatterà la 1000 Miglia di Sebring. Giovinazzi sarà al volante della vettura numero 50: "Mi sento emozionato e carico per questa nuova avventura con Ferrari nella classe Hypercar. Finalmente dopo tante giornate di test è arrivato il momento di misurarci con i nostri avversari. Esordiamo con la consapevolezza di essere una squadra che si affaccia a questa categoria e che compete con altri costruttori che hanno più esperienza specifica".

A condividere l'equipaggio con l'ex Alfa Romeo ci saranno James Calado e Alessandro Pier Guidi: "In questa corsa dobbiamo porci degli obiettivi realistici: il primo è quello di disputare una gara senza particolari problemi, con un approccio “conservativo” che guardi all’intero arco della gara al fine di gestire al meglio la vettura. Il secondo obiettivo è conquistare il maggior numero di punti possibile. Sarei veramente contento se potessimo giocarci un posto sul podio", le parole dell'altro italiano.

A capo del progetto Antonello Coletta: "Siamo pronti per iniziare questa nuova avventura. È un momento importante per tutti noi, per la Ferrari, i nostri piloti e i tifosi. Le aspettative sono tante, ma siamo consapevoli che non sarà un cammino semplice, in particolare durante le prime corse, e che l’inizio del percorso nella classe Hypercar potrebbe essere in salita. Se riuscissimo a conquistare un podio già a Sebring sarebbe un grande risultato".

Sulla 51, invece, ecco Nielsen, Molina e Fuoco: "Per la prima gara del Mondiale c’è tantissima emozione ma siamo anche molto motivati a far bene. Non vediamo l’ora di affrontare questo primo weekend e abbiamo lavorato duramente per farci trovare pronti anche se sappiamo che non sarà un fine settimana semplice per noi. Il campionato è lungo e gli avversari numerosi ed agguerriti, dunque sarà necessario cogliere tutte le opportunità e fare più punti possibile, con un pensiero speciale per la 24 Ore di Le Mans che abitualmente è decisiva per il titolo. Cercheremo di fare il massimo per riportare Ferrari in alto, onorando il suo ritorno nella top class dopo 50 anni".