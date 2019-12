F1H2O: Torrente si conferma campione del mondo

f1h20

E' ancora Shaun Torrente il campione del mondo di F1H2O. Lo statunitense si è confermato a Sharjah grazie al secondo posto in gara dietro al rivale diretto per il titolo Jonas Andersson. Una vera e propria beffa per lo svedese che ha chiuso il campionato con gli stessi punti dell'americano che, però, si è laureato campione grazie al maggior numero di secondi posti in stagione (2-1 visto che le vittorie erano pari),

Il Mondiale si è deciso negli ultimi giri del GP di Sharjah davanti a tanti tifosi con il francese Philippe Chappe che, quando era tranquillamente in seconda posizione, ha accusato problemi alla sua imbarcazione e ha spianato la strada a Torrente. Vittoria amarissima per Andersson che ha visto andare in frantumi il sogno iridato quando sembrava davvero fatta. Festa ancora per lo statunitense del Team Abu Dhabi che ha rimontato dalla sesta posizione con un'ottima partenza fino al secondo posto. Terzo gradino del podio per il polacco Marszalek Bartek. Settimo l'italiano Alberto Comparato davanti a David Del Pin. Ritiro per Alex Carella e Francesco Cantando.