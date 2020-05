eRace 4 Care: da Fisichella a Liuzzi, quanti campioni

AL SIMULATORE

Tutto pronto per la eRACE 4 CARE. Quattro gare virtuali che vedranno sfidarsi piloti professionisti di fama mondiale contro affermati simdrivers, che guideranno vetture GT3 utilizzando Assetto Corsa Competizione, il simulatore ufficiale della stagione 2019 del GT World Challenge. Il tutto con lo scopo benefico di raccogliere fondi per la lotta al coronavirus (COVID-19). Tantissimi i campioni in pista: da Fisichella a Liuzzi che si sfideranno al simulatore.

Numerosi i piloti che hanno aderito, provenienti da svariate serie agonistiche nazionali e internazionali, tra i quali gli ex piloti di Formula 1 Vitantonio Liuzzi e Giancarlo Fisichella, il Campione Europeo Rally 2018 (FIA ERC) Alexey Lukyanuk, il due volte campione TCR Series Stefano Comini, Luca Ghiotto, Edoardo Liberati, il Campione Italiano GT 2019 Alessio Rovera, Matteo Cressoni, Roberto Lacorte, Francesco Castellacci, il due volte campione Ferrari Challenge Europe Daniele Di Amato, Gianmarco Quaresmini, Simone Iaquinta, Alberto Di Folco, Nicolas Costa, Enrico Fulgenzi, David Fumanelli, Diego Bertonelli, David Perel, Luca Lorenzini, Glauco Solieri, Stefano Monaco, Tommaso Mosca, Louis Prette, “Kikko” Galbiati, e Tim Kohmann ma anche tanti simdrivers, tutti provenienti da ogni parte del globo.

L’appuntamento è quindi per sabato 2 e domenica 3 maggio, con la diretta a partire dalle ore 18, dove piloti e simdrivers si sfideranno in quattro appassionanti gare dalla durata di 60 minuti l’una sui circuiti di Spa-Francorchamps, Monza, Nürburgring e Barcellona.

Nel mezzo dell'evento anche un'asta dove Freem e Robert Kubica mettono a disposizione la tuta ufficiale che Robert utilizzerà per il campionato DTM 2020. La tuta sarà consegnata alla fine della stagione, con una dedica speciale di Robert e Freem.“Uno strumento per la protezione personale del pilota può così trasformarsi in strumento per la protezione personale di persone che sono in prima linea per noi”.