Dovizioso si dà al motocross: gestirà la pista di Faenza

NUOVA VITA

L'ex pilota della MotoGP si occuperà di riportare il "Monte Coralli" a livelli mondiali: "Un sogno che ho da anni"

E' stata ufficializzata la gestione alla società di Andrea Dovizioso della pista di motocross 'Monte Coralli' di Faenza, nel Ravennate. Dopo essere stato protagonista nel Motomondiale, Dovizioso ha così coronato quello che era un suo sogno. Il Dovi non ha mai nascosto la sua passione per il fuoristrada e dopo il suo ritiro dalla MotoGP, ha partecipato a diverse gare di cross, ma soprattutto ha ufficializzato un suo progetto: la sua società Rpm si è infatti aggiudicata il bando per la gestione ventennale della pista faentina che ora prenderà il nome di '04 Park - Monte Coralli'.

Un impianto che sarà rinnovato grazie anche ai fondi del Pnrr e alla Federazione motociclistica italiana (Fmi) che ha scelto il progetto del Comune di Faenza per il crossodromo in passato teatro di molte prove del mondiale cross. Il progetto prevede un grande ampliamento delle strutture sportive e dei servizi di ospitalità oltre a una nuova pista con elevati standard di qualità per piloti di ogni livello. Saranno previsti pure spazi per la didattica e un ricovero moto per la formazione di piloti e tecnici. Lavori al via a inizio 2023.

"Questo è un sogno che ho da anni - ha precisato Dovizioso - . E quando hai la possibilità di realizzare un sogno così, su una pista come Monte Coralli, che per me è sempre stata un riferimento, sembra davvero che tutti i pezzi per completare quel desiderio si siano incastrati alla perfezione.

Giovanni Copioli, presidente Fmi, si è detto "davvero entusiasta per l'ufficializzazione di questo ambizioso progetto che ci vede coinvolti a fianco del Comune di Faenza e di un grande campione come Dovizioso". Di segno analogo le dichiarazioni di Massimo Isola, sindaco di Faenza: "Siamo contenti e orgogliosi di esserci aggiudicati un progetto Pnrr che sin da subito è risultato essere molto competitivo".