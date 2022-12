Dario Costa: "Non sono un pazzo, vi racconto il mio tunnel perfetto"

IL LIBRO

Il libro per raccontare l'impresa più estrema nella storia del motorsport

© ufficio-stampa "Non datemi del pazzo", così Dario Costa ha voluto raccontare la sua impresa, quella di decollare e volare all'interno di una galleria. "Il tunnel perfetto", un libro per rivivere passo dopo passo l'evoluzione più estrema nella storia del motorsport. Tunnel come metafora di vita, un incubo diventato sogno. Non è stato facile per il 42enne pilota Red Bull Air Race che ha dovuto superare molti ostacoli, più di un anno di preparazione e tanti allenamenti.

"Ho fatto i compiti a casa", questa la rassicurazione alla moglie Manuela e al figlio Shahram prima di partire per la Turchia. Çatalca, il luogo, comune nella provincia di Istanbul. 4 settembre 2021, la data fissata in rosso sul calendario. Passione per gli aerei coltivata fin da piccolo ("Lì mi sento a casa") e sbocciata definitivamente grazie ad Aladino. Dal tappeto volante allo Zivko Edge 540, velivolo acrobatico da competizione. Un viaggio nel tempo all'interno della vita di un cittadino del mondo, dove i confini non esistono: "A 600 o 6000 metri di altezza non si vedono".

Un anno di preparazione dove Dario Costa è diventato praticamente un essere perfetto grazie all'equipe messa a disposizione da Red Bull. Meno di 250 millisecondi per reagire a ogni avversità. Tre i momenti per battere le palpebre lungo i 44 secondi più belli della sua vita. Due gallerie, la seconda lunga 1730 metri. Cinque Guinnes World Record. Trenta centimetri dal suolo fino a un massimo di 70. Dati e numeri di un'impresa sognata e voluta più di ogni altra cosa.

Pazzo no, perfezionista sì: dal peso del velivolo alla pressione delle gomme per evitare qualsiasi rimbalzo in caso di contatto con il terreno. Ogni particolare curato nei minimi dettagli con tanto di consulenza richiesta alla Nasa. Un pensiero fisso, un progetto sviluppato grazie a Red Bull e a una coincidenza quasi mistica. In lockdown, un messaggio dalla Turchia. La scintilla. Così Dario Costa ha ripercorso la sua vita e uscendo da quel tunnel si è tolto un peso gigante. Gigante come la sua impresa.