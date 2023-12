Toyota Gazoo Racing punta sul nuovo Hilux: cinque equipaggi per riconfermarsi alla Dakar

OFF ROAD

La Casa giapponese mette in campo nel primo grande appuntamento dell'anno una nuova versione del proprio fuoristrada

© Toyota Gazoo Rcing Press Office TOYOTA GAZOO Racing (TGR) gareggerà nel 2024 con la versione aggiornata della vettura vincitrice della Dakar, ora nota come GR DKR Hilux EVO T1U, un nome che riflette sia gli aggiornamenti della vettura che la nuova categorizzazione W2RC. Alla Dakar 2024 (al via venerdì 5 gennaio) il team iscriverà cinque equipaggi, tra cui due piloti esordienti che affronteranno il rally automobilistico più duro del mondo. Questa sarà la squadra più numerosa che TGR abbia mai schierato all'iconico Rally Dakar, unendo l'esperienza senza pari di Giniel de Villiers con la velocità di Lucas Moraes e Seth Quintero. Infine, il team ha anche confermato che sia Lucas che Seth, insieme ai loro copiloti, gareggeranno nella stagione 2024 del FIA World Rally-Raid Championship (W2RC).

La Dakar 2024 sarà il Round 1 del W2RC 2024 e, come tale, sarà un rally fondamentale per i due equipaggi W2RC confermati di TGR: Lucas Moraes e Armand Monleon, oltre a Seth Quintero e Dennis Zenz. Questi due equipaggi saranno desiderosi di iniziare bene la loro campagna W2RC, con quattro round dopo il Rally Dakar di apertura della stagione. Questi eventi sono:

Abu Dhabi Desert Challenge (25 febbraio-2 marzo 2024)

BP Ultimate Rally-Raid in Portogallo (2-7 aprile 2024)

Ruta 40 Challenge in Argentina (2-8 giugno 2024)

Rally del Marocco (5-11 ottobre 2024)

Mentre questi due equipaggi lotteranno per la vittoria nel W2RC dopo il Rally Dakar, i tre piloti sudafricani affronteranno l’altamente competitivo ed emozionante South African Rally-Raid Series (SARRC), che funge anche da principale programma di test per il continuo sviluppo del GR DKR Hilux EVO T1U.

Lucas Moraes è stata la rivelazione della Dakar 2023, mantenendo il secondo posto per la maggior parte del rally su un Hilux iscritto privatamente, ma alla fine si è accontentato del terzo posto assoluto, rendendolo uno dei debuttanti di maggior successo nella storia del Rally Dakar. Quest'anno, il giovane brasiliano sarà in coppia con lo spagnolo Armand Monleon, che inizialmente ha gareggiato alla Dakar in moto, prima di passare alle SSV e ora alla massima serie dei rally-raid.

Al loro fianco avranno Seth Quintero e il co-pilota Dennis Zenz per tutta la stagione. Seth è stato descritto come un prodigio del rally-raid e uno dei più grandi talenti nell'attuale pool di piloti emergenti. Il suo ritmo gara, insieme a un livello di esperienza molto elevato per la sua giovane età, lo rende uno dei piloti più interessanti del bivacco, e TGR è entusiasta di vedere cosa può ottenere al volante del nuovo GR DKR Hilux EVO T1U. Seth avrà al suo fianco il copilota tedesco Dennis Zenz e non vede l'ora di completare il loro quarto Rally Dakar insieme.

Entrambi questi giovani equipaggi cercheranno di attingere all'esperienza messa a disposizione da Giniel de Villiers, che ha vinto il Rally Dakar nel 2009. Giniel ha un record senza precedenti nell'evento, avendo completato 20 Dakar fino ad oggi. Ha chiuso nella top ten ben diciannove volte, ha ottenuto otto podi e quindici piazzamenti nella top five. Sarà di nuovo in coppia con il sudafricano Dennis Murphy, come dalla Dakar 2022. La coppia ha anche vinto insieme il titolo SARRC nel 2022.

A loro si uniranno il giovane talento delle corse, Saood Variawa e il suo copilota, Francois Cazalet. Saood gareggia per TOYOTA GAZOO Racing SA nel Global Touring Car Championship in Sud Africa; e guida anche una Toyota Hilux T1+ come membro della squadra sudafricana SARRC. Nonostante la sua giovane età (Saood ha solo 18 anni ed è tra i più giovani piloti ufficiali che abbiano mai corso al Rally Dakar), il pilota di Johannesburg ha una profonda esperienza e non vede l'ora di affrontare il Rally Dakar per la prima volta nel 2024. Suo padre, Shameer, ha completato due Dakar come parte della stessa squadra e Saood sarà desideroso di seguire le orme di suo padre.

L'ultimo equipaggio della line-up è composto da Guy Botterill e dal copilota Brett Cummings. Quest'ultimo è un volto familiare nel team, poiché di solito co-guida per Henk Lategan, che non può competere a causa di un infortunio alla spalla a seguito di un grave incidente in Sud Africa all'inizio dell'anno. Guy affronterà il suo primo Rally Dakar e spera che l'esperienza di Brett nell'evento gli sia utile. Guy ha un record impressionante nei rally sudafricani ed è passato alla disciplina del rally-raid a tempo pieno durante il 2023. Quest'anno si è classificato secondo nel SARRC, mancando di poco il titolo.

Nuovo GR DKR Hilux EVO T1U

La nuova vettura è più larga di dieci centimetri rispetto alla precedente e include diversi miglioramenti. Le sospensioni sono state oggetto di particolare attenzione e il climatizzatore è stato riposizionato per una maggiore efficienza. Inoltre, l'auto è stata dotata di un nuovo pacchetto di raffreddamento, che consente una maggiore ridondanza. L'attenzione di Toyota alla qualità, alla durata e all'affidabilità è stata un fattore chiave nello sviluppo della nuova vettura. In quanto tale, l'auto è stata in costante sviluppo durante tutto l'anno e gli equipaggi di TGR hanno completato quasi trentamila chilometri di gare e test nella stagione 2023 di W2RC e SARRC.

Ulteriori test sono stati condotti nel deserto del Kalahari, nell'Africa meridionale, e un considerevole chilometraggio di prova è stato aggiunto in quello del Namib come parte dei preparativi finali per il Rally Dakar, in vista del W2RC del prossimo anno.

Biocarburante di nuova concezione

Allo stesso tempo, il team ha anche integrato i suoi piani per un futuro più sostenibile, con un occhio al progetto Dakar Future. Come parte del suo impegno in questo progetto, il team TGR Dakar ha stretto una partnership con Repsol, per raggiungere gli obiettivi richiesti ben prima della scadenza del 2026. Repsol fornisce carburanti a TGR con il 70% di contenuto rinnovabile, utilizzando biocarburanti avanzati con una riduzione dell'impronta di carbonio di almeno il 70%, rispetto alla benzina convenzionale. Questi combustibili rinnovabili sono stati progettati e prodotti presso il Repsol Technology Lab di Madrid a partire da materiali di scarto rinnovabili, come l'olio da cucina usato. Sono stati prodotti in impianti certificati secondo lo schema di sostenibilità ISCC EU e le materie prime e i processi di produzione sono conformi ai requisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva europea sulle energie rinnovabili.

TGR è stato un grande partner di ricerca e sviluppo per Repsol negli ultimi diciotto mesi. Prima test al banco e poi sul campo del Repsol Renewable Fuel 70R+ in varie località, con gli ultimi test pre-Dakar che si sono conclusi di recente in Namibia. La miscela utilizzata dal team è stata formulata esclusivamente per TGR, in conformità con il regolamento FIA.

La Dakar 2024 scatta venerdì 5 gennaio, con un breve prologo nei pressi della città settentrionale di Alula. Al prologo seguiranno sei tappe impegnative, tra cui un'innovativa tappa "48 hour Chrono", che è essenzialmente una “marathon stage” estesa. Seguirà il tradizionale giorno di riposo, che si svolgerà nuovamente nella capitale saudita di Riyadh (13 gennaio 2024). Altre sei tappe riporteranno il rally verso la parte settentrionale del paese, prima che l'evento si concluda nella città costiera di Yanbu, il 19 gennaio.

DICHIARAZIONI

Alain Dujardyn, Team Principal TGR W2RC:

"Tutto quello che abbiamo raggiunto nel 2023 ha prodotto delle emozioni incredibili. Abbiamo vinto il Rally Dakar e il titolo W2RC per il secondo anno consecutivo, grazie al nostro GR DKR Hilux T1+, altamente resistente e affidabile, nonché alle capacità e alla dedizione di Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel. Ora siamo all'inizio di un nuovo capitolo, con il nostro GR DKR Hilux EVO T1U, che promette di alzare ancora una volta l'asticella. Non solo, siamo anche fortunati ad avere una delle line-up di piloti più competitive del bivacco e non vediamo l’ora di tornare a correre. Siamo entusiasti del futuro e non vediamo l’ora che arrivi il 2024, quando i nostri nuovi equipaggi cresceranno nei loro ruoli di piloti ufficiali TGR. Allo stesso tempo, contiamo sull’esperienza di Giniel e Dennis, così come su tutto il nostro staff tecnico, per guidare e coltivare i nostri nuovi talenti nel futuro”.

Andrea Carlucci, Vice Presidente, Strategia di Prodotto e Marketing, Toyota Motor Europe:

“Siamo entusiasti di iniziare la W2RC 2024 con il nostro team più numeroso di sempre alla Dakar e non vedo l’ora di seguire Seth e Dennis e Lucas e Armand nel loro viaggio con la nuova GR DKR Hilux EVO T1U.”

Glenn Crompton, Vicepresidente, Marketing: Toyota South Africa Motors:

"Il Rally Dakar ha la reputazione di essere il rally automobilistico più duro del pianeta, e come tale è il luogo perfetto per noi per dimostrare la qualità, la durata e l'affidabilità del nostro Toyota Hilux. Abbiamo lavorato duramente per rendere il nostro GR DKR Hilux EVO T1U ancora migliore del suo predecessore e non vedo l'ora di vedere la nuova auto in azione all'inizio di gennaio. "

Lucas Moraes:

"La Dakar 2023 è stata un'esperienza straordinaria per me. Finire sul podio al mio primo tentativo è stato semplicemente fantastico, e anche se sarebbe stato bello rimanere al secondo posto fino alla fine, ero entusiasta anche del terzo posto. Ancora più importante, mi dà fiducia nel fatto che sono in grado di sostenere il ritmo necessario per l'intera durata del rally e non vedo l'ora di competere con forza nella Dakar 2024. Allo stesso tempo, ho imparato molto dalle mie varie attività agonistiche quest'anno e non vedo l'ora di crescere come parte della squadra W2RC di TGR per il 2024".

Seth Quintero:

"Passare dalle SSV alle auto da rally-raid più veloci del mondo è molto emozionante per me. Ho praticamente fatto la gavetta e il 2024 sarà la mia prima occasione di competere con tutti i più grandi nomi di questo sport. La nuova versione del GR DKR Hilux EVO T1U mi ha impressionato e sono fiducioso che saremo in grado di competere ad alti livelli fin dall'inizio".

Giniel de Villiers:

"Il Rally Dakar è senza dubbio il momento clou dell'anno. Una delle cose che lo rendono così eccitante per me, è il fatto che sono strettamente coinvolto nello sviluppo di ogni nuova versione dell'Hilux, e vedere tutto insieme al rally è molto soddisfacente. Rimango competitivo come sempre e punterò a una solida prestazione a gennaio. So che la macchina è buona, la squadra è buona e sono ispirato a dare il meglio di me per la Dakar 2024".

Saood Variawa:

"Sono così entusiasta di affrontare il Rally Dakar per la prima volta. Quest'anno ho imparato molto sulle gare di rally-raid e ho trovato costantemente modi per migliorare, soprattutto sulle dune. La mia esperienza con il nuovo GR DKR Hilux EVO T1U è stata limitata ma molto positiva. La macchina è semplicemente superba e non vedo l'ora di correre in Arabia Saudita".

Guy Botterill:

"Per me, partecipare alla mia prima Dakar è il sogno di una vita che si è avverato. Sono passato da poco al rally-raid, essendo venuto dal mondo del rally. Nonostante ciò, mi sento fiducioso con la macchina perché ho corso con lei tutto l'anno nel SARRC. Ora è il momento di partecipare al rally più grande di tutti e sono entusiasta di avere Brett al mio fianco in macchina. La sua esperienza sarà preziosa, per finire la Dakar 2024".

SPECIFICHE: GR DKR HILUX EVO T1U (2024)

Motore

Motore V35A

Origine

Land Cruiser 300

Tipo di motore

Twin Turbo, Benzina

Regolamentazione

Boosto limitato dalla curva di potenza di riferimento FIA

Potenza

264 kW @ 5.300 giri/min

Coppia

620 Nm

Engine Management

Motec

Trasmissione

Sadev a 6 marce, cambio sequenziale

Differenziali

Tutti a slittamento limitato (anteriore, centrale, posteriore)

Frizione

Multidisco in ceramica, 215 mm

Chassis

Telaio tubolare

Interasse

3.140 millimetri

Carreggiata

2.025 millimetri

Lunghezza

4.810 millimetri

Larghezza

2.300 millimetri

Altezza totale

1.890 millimetri

Massa complessiva

2.010 kg, FIA Regulated Minimum (peso a secco)

Carrozzeria

Toyota Hilux Pick-up a doppia cabina, materiale composito

Sospensioni anteriori

Doppio braccio oscillante, escursione 350 mm

Sospensione posteriore

Doppio braccio oscillante, escursione 350 mm

Ruote

Evo Course, 17 pollici

Pneumatici

BF Goodrich, 37 pollici

Serbatoio del carburante

Cella di sicurezza FT3, 540 litri