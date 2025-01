Separati... in gara: auto e moto su tracciati diversi per aumentare la sicurezza

Presentata nel mese di novembre dal suo Race Director (ed ex dakariano su due ruote) David Castera, la 47esima edizione della corsa nata alla fine degli anni Settanta del secolo scorso dal genio avventuroso di Thierry Sabine (che ne sarebbe poi caduto vittima sette anni più tardi) scatta da Bisha venerdì 3 gennaio e si conclude due settimane dopo (venerdì 17) a Shubaytah. In programma un prologo e dodici tappe, due delle qyuali attesissime: quella non-stop di domenica 5 e lunedì 6 gennaio (che sfiora i mille chilometri) e quella marathon di mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio senza assistenza intermedia. Quest'ultima precederà l'unico giorno di riposo, programmato per venerdì 10 gennaio ad Ha'il, al giro di boa, per un totale di 7700 chilometri, 5100 dei quali (più di un terzo) di prove speciali. A quel punto la gara, per tutta la prima settimana northbound, sterzerà decisamente verso sud. Per la prima volta nella storia della "Dakar", cinque PS si svolgeranno su percorsi separati tra auto (+camion) e moto, per un totale del 45% della distanza cronometrata. Una novità introdotta per implementare la sicurezza, soprattutto quella dei piloti in gara in moto.