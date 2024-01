Dakar, nona tappa: Loeb fa il vuoto nelle auto, Van Beveren beffa Brabec tra le moto  

DAKAR 2024

Il pilota della Bahrain vince e guadagna 4 minuti su Sainz, dominio Honda su due ruote: l'americano resta leader



© Getty Images Nella nona tappa della Dakar 2024 (Hail-AlUla, 417 km di speciale) sorride la Francia: Sébastien Loeb e Adrien Van Beveren sono i vincitori tra le auto e le moto. Il primo anticipa tutti e rifila ben quattro minuti a Carlos Sainz, principale rivale in classifica generale, mentre il secondo beffa il compagno di team Brabec, che si conferma tuttavia leader su due ruote. Il tutto a tre frazioni dalla conclusione dell'edizione.

La nona frazione della Dakar 2024 parla francese, con Sébastien Loeb che vince nelle auto e Adrien Van Beveren che fa registrare il miglior tempo nelle moto. Il pilota della Bahrain su quattro ruote trova un successo fondamentale (il numero 27 nella storia della corsa) e mai in discussione nel corso dei 417 km di speciale, perché si mette sin da subito davanti a Carlos Sainz, vero rivale per il trionfo al termine delle dodici frazioni previste dall'edizione 2024. Alla fine, sono 4 i minuti guadagnati sull'iberico che, però, ha ancora un patrimonio di più di 20' da poter gestire nelle ultime tre tappe.

Nelle moto, invece, domina la Honda, che piazza i suoi tre migliori piloti sul podio. Dopo aver condotto per quasi tutta la gara, però, Ricky Brabec si fa beffare da Adrien Van Beveren, che anticipa il compagno di team per appena 32 secondi. Poco male, perché in classifica generale l'americano conserva gli oltre 7 minuti di vantaggio su Ross Branch e i quasi 12 proprio su Van Beveren. Al terzo posto di giornata un altro pilota della Honda, Pablo Quintanilla. Mercoledì ci sarà una tappa tutta dedicata ad AlUla, con 371 km di speciale.