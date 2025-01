Dakar al via: Sainz punta alla "manita", battaglia aperta tra le moto

Toby Price e Sam Sunderland hanno messo fine alle loro illustri carriere ciclistiche dopo aver conquistato due titoli alla Dakar. Anche se potrebbero sentire la loro mancanza nella categoria moto, hanno fatto il loro ritorno al bivacco, questa volta come partner di una Toyota Hilux che ha già suscitato la curiosità dei fans. L'australiano, che da diversi anni è concentrato sul suo passaggio alle quattro ruote, è stato colui che ha dato il via a questa partnership con il suo ex compagno di squadra KTM. "Con le moto ogni giornata era dura" ricorda Sunderland. "Eravamo tipo, 'Wow, immagina quanto sarebbe bello in un'auto, con quattro ruote, che sfreccia tra le rocce'. Ovviamente mi sono ritirato. Anche Toby si era ritirato, e un giorno mi ha mandato un messaggio dicendo: 'Cosa ne pensi, dovremmo andare in macchina insieme', ed eccoci qui". Molti ex piloti di moto hanno lasciato il segno alla Dakar in auto, tra cui Hubert Auriol, Nani Roma, Stéphane Peterhansel, Cyril Despres e ora Laia Sanz, che ha concluso ventitreesima al suo debutto in auto nel 2022. Toby Price sta abbracciando pienamente la sfida che li aspetta: "Daremo tutto quello che abbiamo e punteremo in alto. Ce la vogliao godere, ma siamo consapevoli di avereg molto da imparare. Un piazzamento tra i primi dieci sarebbe un ottimo obiettivo a cui puntare". Sunderland fa eco alle ambizioni del suo pilota, aggiungendo fiducia nella loro compatibilità come equipaggio: "Abbiamo trascorso molto tempo insieme negli ultimi dieci anni. E sappiamo cos'è la Dakar: l'abbiamo vinta due volte. Non credo che ci sia mai stato un duo come questo in un'auto prima d'ora. Toby ha già esperienza di guida e io sono piuttosto bravo nella navigazione. Penso che sia un ottimo mix di competenze. Se riusciamo ad arrivare al traguardo senza troppi drammi, saremo in un'ottima posizione".