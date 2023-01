Dakar: Al-Attiyah fa il bis, nelle moto vittoria a van Beveren

QUINTA TAPPA

Carlos Sainz si piazza dietro al campione in carica con Peterhansel che completa il podio, Howes nuovo leader della classifica generale nella categoria moto

AUTO

Dopo una fase iniziale molto tirata, Nasser Al-Attiyah è riuscito a prendere il largo sugli inseguitori portando la sua Toyota sul gradino più alto del podio. Quasi due i minuti di vantaggio dai suoi tre rivali: Stéphane Peterhansel (Audi), Sébastien Loeb (BRX) e Carlos Sainz (Audi). Lo spagnolo ha concluso la giornata al secondo posto, mentre "Peter" ha completato il podio di giornata. Loeb è stato a lungo in corsa per il successo, ma il nove volte vincitore del WRC ha avuto problemi meccanici a poco più di 100 chilometri dal traguardo, facendogli perdere quasi un quarto d'ora. Invariata la classifica generale: Al-Attiyah resta al comando, con Peterhansel e Al-Rajhi (Overdrive) a inseguire.

MOTO

Adrien van Beveren (Monster Energy Honda) è stato il più veloce a completare i 374 chilometri ad anello attorno ad Ha'il, speciale della quinta tappa. Il francese ha ottenuto il miglior tempo chiudendo con 13 secondi di vantaggio su Nacho Cornejo (Monster Energy Honda) e Mason Klein (BAS World KTM), sul terzo gradino del podio di giornata e a circa due minuti di distanza. Sessione complicata per il vincitore della quarta tappa, Joan Barreda (Monster Energy JB Team), partito con un dito del piede rotto e distante di circa 12 minuti dal primo posto a causa di una caduta a 20 chilometri dal traguardo. Per quanto riguarda la classifica generale, Howes (Husqvarna) ha sfruttato la tappa non semplice per superare Benavides (Red Bull KTM) e Klein (BAS World KTM) portandosi in vetta.