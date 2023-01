Dakar: 6ª vittoria di fila per Loeb, è nella storia | Gioia Kevin Benavides nelle moto

13ª TAPPA

Nasser Al-Attiyah chiude 2º e comincia a intravedere il titolo. Nelle moto sarà volatona tra Toby Price e Kevin Benavides

© Getty Images Sébastien Loeb fa la storia: il pilota della BRX ha vinto la 13ª tappa della Dakar 2023, penultima prova speciale con partenza da Shaybah e arrivo ad Al-Hofuf per un totale di 153 chilometri. Con quest'ultimo diventano sei i successi di fila, stabilendo un nuovo record. Nelle moto c'è la vittoria di Kevin Benavides, che ha sfruttato la penalità di un minuto inflitta al fratello Luciano per superarlo. A differenza delle auto, con Nasser Al-Attiyah a un passo dal titolo, la lotta tra Price e Benavides si deciderà in volata.

AUTO

Ce l'ha fatta. Sébastien Loeb (BRX) ha conquistato la sua sesta vittoria di tappa consecutiva: un'impresa senza precedenti alla Dakar, portando a sette il suo bilancio in questa edizione. Carlos Sainz è stato l'ultimo concorrente a ottenere un tale bottino nel 2011. Il francese e il suo copilota, Fabian Lurquin, hanno imposto la loro autorità sulla speciale chiudendo al primo posto davanti a Nasser Al-Attiyah (Toyota) e Mattias Ekström (Audi). Nonostante l’incredibile risultato, la situazione in classifica generale: Al-Attiyah resta saldamente al comando con oltre un’ora di vantaggio sul suo principale inseguitore, Loeb.

MOTO

Quando non è uno dei Benavides, è l'altro. Luciano, inizialmente dato per il miglior tempo al traguardo, ha ricevuto una penalità di un minuto per eccesso di velocità. Suo fratello Kevin (KTM) ha quindi chiuso in testa con 27 secondi di vantaggio su Docherty (Husqvarna) e 57 secondi su suo fratello Luciano (Husqvarna). La 45ª Dakar sarà decisa da un avvincente arrivo in volata tra Toby Price e Kevin Benavides. In conformità con le regole della Dakar, i motociclisti partiranno in ordine inverso rispetto alla classifica generale, per cui Kevin sarà il penultimo a partire e Price si metterà dietro. Entrambi i piloti KTM, separati da soli 12 secondi, beneficeranno delle tracce del resto del gruppo, aprendo la strada a una folle corsa verso il traguardo. Toby è alla ricerca del suo terzo titolo (dopo quelli del 2016 e del 2019 con KTM) e Kevin del secondo (dopo quello del 2021 con Honda).