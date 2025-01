Dakar, 4a tappa: poker di Sanders, Schareina insegue. Alrajhi bis nelle auto

MOTO

Un problema al roadbook elettronico di Edgar Canet ci consegna una tappa "a inseguimento". Le Honda fanno piazzare i migliori tempi in avvio, Daniel Sanders parte dopo e li demolisce regolarmente. Un solo rivale mantiene il suo passo ed è Tosha Schareina, pilota spagnolo Hrc che si arrende per soli 15" alla supremazia dell'australiano, velocissimo dominatore di questa Dakar con quattro successi in cinque tappe. Sanders vince col tempo di 5h10'33" davanti proprio a Schareina, nuovo secondo della generale, e a Cornejo (+7'49"). Quarta piazza per il sempre solido van Beveren (+8'08") davanti a Rui Gonçalves (+8'55") su Sherco ed Ebster su Ktm (+10'14"), che precede il compagno di team Cox (+10'55"). Solo ottavo il vincitore di ieri Lorenzo Santolino, che commette un errore di navigazione al via e porta con sé Quintanilla: i due perderanno dodici minuti. Decisamente peggio la giornata di Ross Branch e Ricky Brabec, che non stanno vivendo la Dakar attesa. Entrambi commettono errori fatali in alcuni waypoint, smarriscono la retta via e terminano fuori dalla top-10 con 19' di ritardo. Il grande deluso di giornata è Klein, pilota del team Kove che aveva accarezzato la vittoria nei primi tre checkpoint. Quest'ultimo però è stato colpito dalla congiuntivite e, come riportano i media della Dakar, ha rallentato fino a terminare con 55 minuti di ritardo.