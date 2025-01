Dakar 2025: vincono Sanders e Al Rajhi

AUTO

La Dakar 2025 regala emozioni fino all'ultima tappa tra le auto: alla fine, dopo un testa a testa durato due settimane, a fare festa proprio in Arabia, all'arrivo della frazione conclusiva a Shubaytah, è il padrone di casa Yazeed Al Rajhi, che porta in trionfo l'Overdrive battendo Henk Lategan (Toyota). Il saudita si presentava all'epilogo con 6'11" di vantaggio: un distacco che il sudafricano riesce solo a ridurre, ma non ad annullare. Il vincitore di giornata è Lucas Moraes, a dimostrazione di una Toyota super competitiva per tutta la durata della Maratona del deserto ma, nonostante tutto, beffata alla fine. Secondo Al-Attiyah, mai stato davvero in corsa per la vittoria della generale. Terzo proprio Lategan, che rosicchia poco più di due minuti ad Al Rajhi, ottavo al traguardo. E alla fine, è festa per lui e per l'Overdrive: primo trionfo assoluto nella Dakar.