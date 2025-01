Dakar 2025, quinta tappa: beffato Al-Attiyah, vince Quintero. Benavides sorride nelle moto

CAMION

Tra i camion, Martin Macik fa ancora il vuoto: domina anche la quinta tappa e allunga considerevolmente in classifica. Il ceco dell'MM Technology si impone davanti al compagno di squadra Koolen, ma soprattutto rifila quasi 40' a Mitchel van den Brink (Eurol Rally). E ora il distacco dal secondo in classifica, vale a dire proprio l'olandese, è abissale: quasi due ore di vantaggio per il Macik. Arriva, nella tappa, una bruttissima notizia per l'Italia: Petrucci, Bellina e Arnoletti sono protagonisti di un brutto incidente, con il camion degli italiani che in avvio di speciale finisce addirittura su un fianco riportando gravi danni a una delle pompe della benzina. La vettura, dopo quasi 40 minuti, è stata poi raddrizzata e verrà riparata, ma i tre potranno proseguire la Dakar soltanto nella categoria experience, dato che non era previsto nessun tipo di assistenza per questa frazione.