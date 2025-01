Dakar 2025: Lategan e Sanders trionfano nel prologo

AUTO

La Dakar, che per il sesto anno di fila si disputa in Arabia Saudita, regala subito una sorpresa tra le auto: a vincere il prologo di Bisha, caratterizzato da 29 km di crono più 50 di trasferimento per un totale di 79, è infatti Henk Lategan. Il sudafricano della Toyota, insieme al compagno di squadra e connazionale Brett Cummings, è il più veloce, seppur per un solo secondo. Subito dopo, infatti, ecco i big: lo svedese Ekström (Ford) e soprattutto Nasser Al-Attiyah, trionfatore nel 2023 e invece attardato di 20". Distacchi comunque trascurabili, com'è ovvio che sia dopo appena un prologo e 29 km. Certo, qualche sorpresa c'è già: Loeb è solo settimo a +33", mentre Carlos Sainz sr, detentore del titolo, è venticinquesimo e con già un minuto e 14 secondi di ritardo. Da sabato si inizia a fare sul serio: Bisha sarà ancora sede delle prossime due tappe, con la seconda che sarà quella di 48 ore.