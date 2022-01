Dakar: vince Price, con Van Beveren nuovo leader. Tra le auto svetta Peterhansel

TAPPA 10

Il quarto posto del francese basta per strappare il primo posto nella generale ai danni di Walkner, buonissima 12esima posizione per Petrucci. Al-Attiyah ipoteca la vittoria finale

Toby Price vince la decima tappa di questa Dakar. L’australiano della KTM precede al traguardo Luciano Benavides e Joan Barreda; quarto il francese Adrien Van Beveren (Yamaha), nuovo leader della generale. Molto bene Danilo Petrucci: 12°. Tra le auto, al termine della Wadi Ad Dawasir-Bisha (375 chilometri cronometrati), Stéphane Peterhansel precede l’altra Audi di Carlos Sainz; Nasser Al-Attiyah è sempre più vicino al suo quarto successo al Rally.

MOTO

Prima vittoria di tappa per Toby Price nella Dakar 2022. L’australiano della KTM, già due volte campione nel rally raid più prestigioso al mondo, s’impone nella prova speciale di 375 km da Wadi Ad Dawasir a Bisha e compie un bel balzo in avanti nella classifica generale delle moto. Risale infatti dalla nona alla sesta piazza overall, anche se il suo distacco dai primissimi è comunque ormai incolmabile. Price sfrutta al meglio una buona posizione di partenza (17°) ed è il più veloce di tutti grazie a una fantastica progressione nella seconda metà della prova, percorrendo la speciale in 3 ore, 5 minuti e 32 secondi. L’argentino Luciano Benavides (Husqvarna) e lo spagnolo Joan Barreda (Honda) completano il podio. Quarta posizione (+3.35 da Price) molto importante per il francese della Yamaha Adrien Van Beveren, che diventa il nuovo leader della generale, sfruttando anche le difficoltà dell’ex numero 1 della graduatoria, l’austriaco Matthias Walkner (+15.55 dal vincitore di tappa), e del britannico Sam Sunderland (+11.18). Danilo Petrucci rialza la testa dopo i numerosi problemi tecnici di questa seconda settimana firmando un ottimo 12° posto parziale a +7.53 dalla vetta con la sua KTM Tech 3. Buonissima prestazione la sua.

AUTO

A due giornate dalla fine del raid Nasser Al-Attiyah è ormai vicinissimo a conquistare la sua terza Dakar in carriera. I suoi 32 minuti abbondanti di distacco su Sébastien Loeb (Prodrive), dopo che la FIA ha annunciato ieri una sanzione di 5’ per il leader per non aver rispettato le norme sulle cinture di sicurezza nella tappa di lunedì, sembrano ormai più che ampiamente sufficienti per assicurarsi il trionfo finale. Nel frattempo, Stéphane Peterhansel ottiene la sua prima vittoria nella 44a edizione del rally. Al volante del nuovo prototipo Audi motorizzato elettrico ‘Monsieur Dakar’ stabilisce un ritmo molto forte fin dalle prime fasi e taglia il traguardo con poco più di due minuti dal suo compagno di squadra Carlos Sainz (+2.06); per un’altra grande doppietta Audi. Si tratta del terzo acuto di questa corsa che è sempre più vicina al traguardo di Jeddah. L’argentino Orlando Terranova (Prodrive) completa il podio (+3.59), svettando sul sudafricano Henk Lategan (Toyota, +4.11). Loeb non riesce ad avvicinarsi sensibilmente in classifica generale, recuperando solamente poco più di un minuto ad Al-Attiyah. Oramai i primi tre posti (Al-Attiyah, Loeb, Al Rajhi) sembrano cristallizzati a meno di 48 ore dalla conclusione della Dakar 2022.