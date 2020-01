Dakar: cancellata l'ottava tappa di moto e quad per ricordare Goncalves

L'organizzazione della Dakar 2020 ha deciso di cancellare l'ottava tappa per moto e quad in seguito alla morte di Paulo Goncalves durante la settima frazione. Una scelta presa "per rispettare il dolore dei piloti che hanno perso un amico", si legge nel comunicato ufficiale. Decisione presa di comune accordo con tutto il paddock che è rimasto sotto shock per la perdita del 40enne portoghese.