Dakar 2024: primo successo per Al-Attiyah. Tra le moto vince Quintanilla  

DAKAR 2024

Il vincitore delle ultime due edizioni in auto anticipa Chicherit e Yacopini, il cileno batte Van Beveren e Price

© Getty Images Arriva il primo successo alla Dakar 2024 di Nasser Al-Attiyah e Pablo Quintanilla. Il vincitore delle ultime due edizioni tra le auto batte il francese Guerlain Chicherit e l'argentino Juan Cruz Yacopini. Nelle moto, invece, sorride il cileno della Honda, che si impone sul transalpino Adrien Van Beveren e sull'australiano Toby Price. Invariate le due classifiche generali: restano in vetta Yazeed Al Rahji e Ross Branch.

Dopo tanta attesa, ecco il primo acuto alla Dakar 2024 di Nasser Al-Attiyah e Pablo Quintanilla, che si impongono nella quinta tappa (da Al-Hofuf a Shubaytah) rispettivamente tra le auto e le moto. Il qatariota, stavolta, domina la frazione più corta (prologo escluso) se si contano i km di speciale, appena 118, risultando il migliore in ogni rilevamento cronometrico intermedio e rifilando distacchi importanti ai rivali di giornata. Al secondo posto arriva il francese Guerlain Chicherit, mentre il gradino più basso del podio di giornata va all'argentino Juan Cruz Yacopini. Al quarto posto, a due minuti esatti di distacco, c'è Yazeed Al Rahji, che con questo distacco si conferma comunque il leader della generale con 9'03" di vantaggio proprio su Al-Attiyah. Tegole, invece, per Sébastien Loeb e Seth Quintero, che incassano 15 e 20 minuti di penalità.

Tra le moto, invece, gioisce Pablo Quintanilla, che dopo la vittoria nella terza tappa sfumata per penalità riesce ad aggiudicarsi la quinta frazione: è la seconda di fila per il Cile e la terza se consideriamo questo avvio dell'edizione 2024. Battuti Adrien Van Beveren e Toby Price. Anche in questo caso, la vetta della classifica non cambia: davanti a tutti resta Ross Branch, inseguito da Cornejo Florimo e Brabec. Giovedì inizierà la tappa più entusiasmante: quella di 48 ore che vedrà i piloti attraversare Shubaytah per ben 626 km di speciale.