Cressoni-Mann campioni italiani Pro-Am sotto il diluvio di Vallelunga

CAMPIONATO ITALIANO GT

Sotto il diluvio di Vallelunga Matteo Cressoni e Simon Mann si sono laureati campioni italiani GT Sprint nella classe Pro-Am. Al volante della 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse ha vinto l'ultima prova della stagione e hanno battuto Sean Hudspeth e Mattia Michelotto, tenaci rivali al volante della Ferrari di Easy Race.

IL RACCONTO DELLA GARA

Diluvio. La gara parte con quasi un’ora di ritardo a causa di un violento nubifragio che si abbatte sul circuito romano, ma le condizioni della pista rimangono molto difficili, con molti punti allagati. La partenza avviene alle spalle della Safety Car che lascia via libera ai protagonisti della serie a 38 minuti dalla bandiera a scacchi.

Safety Car. Cressoni, partito davanti a tutti, ingaggia un bel duello con Marciello ma cede il passo, scivolando in quarta posizione. Le Ferrari di Di Amato e Hudspeth occupano la nona e l’undicesima piazza a centro gruppo, mentre Chiesa è al comando della GT Cup. Allo scoccare dei 30 minuti, l’insabbiamento della 488 Challenge di Cozzi provoca l’ingresso in pista della Safety Car, contestualmente all’apertura della finestra per i pit stop obbligatori. Tutte le vetture rientrano immediatamente in corsia box, con l’eccezione di Di Amato che prosegue forzando il ritmo. Dopo il cambio pilota del team RS Racing, Vezzoni scende in pista ma prima finisce in testacoda, quindi nella sabbia ponendo fine alle speranze di titolo. Rovera, rilevato Roda, prova a rimontare per portarsi in zona podio anche perché Drudi, quinto, segue a dieci secondi. Il pilota di AF Corse, dopo aver visto svanire ieri la possibilità di rimanere in lizza per l’alloro tricolore, gira molto veloce ma il suo passo non è sufficiente a colmare i quattro secondi di ritardo dal terzo posto.

Duello decisivo. L’attenzione viene quindi catalizzata dal duello che oppone Simon Mann a Mattia Michelotto, in piena lotta per il titolo di classe Pro-Am. Il confronto tra il giovane di AF Corse e il talento di Easy Race, che preannunciava di infiammare i minuti finali di gara, viene tuttavia interrotto anzitempo a causa dell’ingresso della Safety Car a due minuti dal termine, per consentire la rimozione delle vetture di Tujula e Cozzi, insabbiate in due punti diversi della pista. Come già successo nella prima prova, anche l’ultima gara della serie Sprint si conclude dietro alla Safety Car, che decreta la fine della stagione 2020 del Campionato Italiano GT e la vittoria della gara e del titolo in classe Pro-Am per Simon Mann e Matteo Cressoni al volante della 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse.