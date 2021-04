"Con l'Aeroscreen manca l'aria. Esperienza un po' scioccante ma mi abituerò": Montoya non la manda a dire!

INDYCARS

Il pilota colombiano torna all'antico amore e si prepara alla sua sesta partecipazione alla classica del Memorial Day, la prima dal 2017.

di

STEFANO GATTI

A Indianapolis sono già andati in scena i primi test in vista della 500 Miglia del prossimo 30 maggio e tra i protagonisti in pista c'è Juan Pablo Montoya che torna allo Speedway con il team Arrow McLaren SP per andare a caccia della sua terza affermazione e, dopo quattro stagione nei prototipi USA, deve riprendere confidenza con le ruote scoperte ed in particolare con l'Aeroscreen, la struttura di ispirazione aeronautica a protezione del cockpit.

“Non è stato difficile abituarsi. Pensavo sarebbe stato più... intrusivo. Di certo è un bel problema (l'originale era un po' più terra terra, ndr) entrare ed uscire dalla macchina ed è parecchio più caldo. A Indianapolis non è andata male. Però ho fatto un test anche a Laguna Seca e su un tracciato stradale non ti arriva molta aria. Ecco, quello è stato un po' scioccante. Sugli ovali invece è andata appunto molto meglio".

Versione americana dell'altrettanto efficace Halo adottato in Formula Uno (vedi incidente di Grosjean in Bahrain), l'Aeroscreen fissato all'abitacolo delle monoposto tipo Indy è in effetti piuttosto "invasivo" e non ha mancato di suscitare commenti piuttosto coloriti da parte di Montoya. Il colombiano si prepara ad andare alla caccia della sua terza affermazione nella Indy 500 (dopo quelle del 2000 con Ganassi Racing e del 2015 con Penske) al volante della terza Dallara-Chevrolet del team Arrow McLaren SP, nel quale prende di fatto il posto (caldissimo, appunto, in tutti i sensi!) di Fernando Alonso.

Disincantato ed essenziale come ai tempi della Formula Uno e delle sue precedenti esperienze Indycar, il colombiano non ha perso con gli anni... l'atteggiamento un pò scostante e sbruffone e - a dimostrazione di un'indole competitiva intatta nonostante i quarantacinque anni suonati - conclude la sua analisi dell'Aeroscreen trovandovi pure qualche pregio. O meglio un possibile, piccolo, ma potenzialmente importante vantaggio su piloti magari più giovani ma meno esperti di lui!

"La cosa strana è che sembra di stare un po' dentro una bolla. Ed in azione sembra di guidare un prototipo chiuso . Ecco, non capisco perché si debba tenere la visiera abbassata tutto il tempo. Non sarebbe necessario... Ok, forse sì, ma io sono abituato alle vetture sport (dal 2018 al 2020 JP ha guidato le Acura del Team Penske e quest'anno quella Meyer Shank, ndr) e lì puoi tenere la visiera alzata e ricevere un po' d'aria in più. Però va bene, è ok dal punto di vista della sicurezza. Più che altro è questione di abitudine. Da questo punto di vista sono avvantaggiato perchè sono appunto abituato alle temperature interne delle sport. Magari è più difficile per chi arriva dalle monoposto a ruote scoperte".