Bottas rallyman tra le nevi della Lapponia: "molto divertente e molto impegnativo"!

RALLY

di

STEFANO GATTI

In attesa di scoprire le forme della sua quinta Freccia d'Argento (o casomai nera) ma soprattutto di sapere se Lewis Hamilton sarà nuovamente il suo ingombrante compagno di squadra (anzi capitano), Valtteri Bottas rispetta la tradizione ed inizia il suo 2021 "da corsa" prendendo parte all'Arctic Lapland Rally con un sesto posto assoluto di per sé positivo - nche se non particolarmente esaltante- al volante della Citroen DS3 WRC.

"Prima di tutto, le auto da rally sono ovviamente a trazione integrale, quindi lo stile di guida è molto diverso da quello di una monoposto e qualche volta devi metterla di traverso. In più, mentre guidi devi ascoltare la voce del co-pilota. In Formula Uno la guida è più precisa perché conosci a memoria il tracciato, le curve ed ogni singolo cordolo e sconnessione dell'asfalto: è tutto 'esatto'. Il rally invece è improvvisazione".

Nel raccontare le sue impressioni a proposito della sua performance all'Artic Lapland Rally Valtteri Bottas non va molto oltre l'ovvio... Un po' come nelle dichiarazioni che il 31enne finlandese rilascia nei weekend del Mondiale. D'altra parte non è questo che la Mercedes gli chiede dal 2017 a questa parte ... Casomai, un rendimento un po' più costante e possibilmente più vicino alle vette costantemente frequentate da Lewis Hamilton che - stando alle dichiarazioni 'tranquillizzanti' dei vertici Daimler e di Toto Wolff - nel Mondiale che scatta il prossimo 28 marzo in Bahrain dovrebbe nuovamente rappresentare il... punto d'arrivo di Bottas. Il quale intanto si è tolto un po' di ruggine invernale di dosso (neanche tante, il Mondiale è terminato poco più di un mese fa) mettendosi al volante della Citroen DS3 WRC.

"Navigato" dall'esperto Timo Rautiainen, Valtteri ha chiuso in ottava posizione la prima giornata di gara, per poi guadagnare due posizioni e chiudere appunto sesto a quasi quattro minuti dal vincitore Juho Hanninen che, al volante dellaToyota Yaris WRC, ha segnato il miglior scratch in sei delle sette prove speciali in programma nella gara che, in un certo senso, ha fatto da "apripista" al... fratello maggiore Arctic Rally Finland di fine febbraio che la FIA ha appena promosso a seconda tappa del Mondiale, dopo l'imminente Rallye di Monte-Carlo.

Intanto, sui proprio "social" la Mercedes ricorda la prima firma di Bottas sul contratto che ne sanciva il passaggio dalla Williams alla Mercedes stessa, la prima delle nove vittorie "stellate" messe a segno dal finlandese ma, soprattutto, pubblica una foto - dalla 'criptica' didascalia - della W11 numero 77 davanti alla "44" di Hamilton!Tutti messaggi... subliminali indirizzati al sette volte iridato? Tutti modi di coccolarsi Valtteri e mettere pressione a Lewis? Probabilmente no, sarebbe forse più efficace un'immagine di George Russell in testa la gruppo nel GP di Sakhir di fine novembre...!