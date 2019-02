Alonso, la Daytona ti porta anche il "Rolex dei piloti"

28/01/2019

Doppio trofeo per Fernando Alonso dopo la vittoria della 24 Ore di Daytona: oltre alla coppa, il pilota spagnolo riceverà un Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona con inciso il suo nome. L'azienda svizzera è sponsor principale dell'evento dal 1992 e l'orologio per questo è ormai soprannominato il "Rolex dei piloti". Per la sua unicità non ha un valore economico definibile con precisione ma la replica è acquistabile per circa 16.000 euro.