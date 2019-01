Alonso sempre più nella storia: vince anche la 24 Ore di Daytona | Bene Zanardi

27/01/2019

Fernando Alonso è sempre più nella storia dell'automobilismo: lo spagnolo, al volante della Cadillac DPi, ha conquistato anche la 24 Ore di Daytona. Un'altra grande impresa dell'ex Formula 1 che, sotto una fitta pioggia, ha fatto la differenza sulla pista bagnata con il sorpasso decisivo su Nasr prima della bandiera rossa che ha messo fine alla gara con 2 ore di anticipo. Vittoria condivisa con i compagni Kobayashi, Taylor e Van der Zande. Trendaduesima posizione assoluta, nona di classe, per Alex Zanardi al volante della Bmw M8 GT3.



Al secondo tentantivo, Fernando Alonso si è portato a casa anche la 24 Ore di Daytona che fa coppia con la 24 Ore di Le Mans conquistata qualche mese fa sulla Toyota. Una gara in rimonta per l'equipaggio dello spagnolo che scattava dalla sesta posizione. Avvincente fino all'ultimo complice le molte safety car e le due bandiere rosse. I piloti hanno guidato in condizioni proibitive e Alonso è stato il più bravo.



Sorride anche l'Italia con la vittoria della Lamborghini nella classe GTD con la Huracan GT3 numero 11 del team GRT Grasser. Engelhart, Bortolotti, Ineichen e Breukers hanno battuto Audi e Lexus chiudendo in 17.esima posizione assoluta. Un'impresa storica per la casa di Sant'Agata Bolognese che ha bissato il successo dello scorso anno: nessun costruttore, nella classe GTD, era mai riuscito a vincere due volte a Daytona.