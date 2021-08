24 Ore di Le Mans, doppiette Toyota e Ferrari

24 ore

Beffa per Robert Kubica che perde il successo all'ultimo giro

Festa Toyota e Ferrari alla 24 Ore di Le Mans. La 89.edizione, davanti a 50mila persone, è stata vinta dalla GR010 Hybrid n.7 condotta dal britannico Mike Conway, del giapponese Kamui Kobayashi e dell'argentino Josè Maria Lopez. Si tratta della quarta vittoria consecutiva per il marchio giapponese nella classica prova sul circuito della Sarthe, la prima nella nuova classe Hypercar. La vettura n.7 ha completato in 24 ore 370 giri, pari a oltre cinquemila chilometri. Secondo posto per la Toyota n.8 di Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley - equipaggio che aveva dominato le tre precedenti edizioni - e terzo per l'Alpine del terzetto Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Andrè Negrao.

Successo pieno per le Ferrari nelle categorie gran turismo Lmgte Pro e Am. Nella prima, si è imposta la Ferrari 488 n.51 condotta da James Calado, Alessandro Pier Guidi e Come Ledogar. Nella seconda categoria, si è imposta la Ferrari 488 n.83 del terzetto François Perrodo, Nicklas Nielsen e Alessio Rovera e terzo posto per l'altra rossa del team Iron Lynx n.80 di Matteo Cressoni, Callum Ilott e Rino Mastronardi.

Grande beffa per Robert Kubica con Louis Delétraz e Yifei Ye nella classe LMP2 che ha visto la sua vettura del team WRT fermarsi per un problemo tecnico all'ultimo giro dopo una gara quasi sempre al comando. Vittoria che così è andata ai compagni di box Robin Frijns/Ferdinand Habsburg/Charles Milesi.