Volley A1 donne: Novara campione d'Italia

11 maggio 2017

Novara entra nella storia del volley donne e si laurea campione d’Italia. Al PalaPanini, le piemontesi vincono anche Gara 4 per 3-0 in casa di Modena, chiudendo la serie sul 3-1 e cucendosi per la prima volta nella loro storia lo scudetto sul petto. Gara dominata nei tre set disputati, come testimoniano i parziali (20-25, 17-25, 17-25 ). La Liu Jo paga un pessimo avvio nei primi due parziali e scarsa precisione in attacco.