La Formula E è in esclusiva su Mediaset

19 ottobre 2017

Sarà Mediaset a trasmettere in esclusiva lo spettacolare mondiale “Formula E”: il Campionato del mondo delle velocissime monoposto elettriche ideato dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) potrà essere visto in diretta per le prossime tre stagioni, con un’opzione sulle successive tre, solo su Italia 1 e Mediaset Italia 2.



Il Campionato, giunto alla sua quarta edizione, vedrà in totale 14 prove fino a luglio 2018 e prenderà il via il 2 dicembre 2017 con la tappa di Hong Kong, che assieme a New York e Montreal avrà, oltre all’abituale gara del sabato, anche un secondo appuntamento la domenica. L’E-Prix inaugurale sarà trasmesso su Italia 1 HD.



Mediaset è fiera di portare sulla televisione italiana la competizione automobilistica considerata il Mondiale del futuro. Il motivo? L’impatto ambientale zero. Le vetture da corsa senza emissioni di gas hanno acceso l’interesse generale: celebrità come Leonardo Di Caprio e Richard Branson hanno investito nel progetto fondando ciascuno una propria scuderia, decine di Paesi sono in lizza per ospitare una tappa del campionato e l’Onu ha siglato una partnership con la Formula E.



Dal punto di vista agonistico, piloti di primo piano (tra cui l’italiano Luca Filippi) e prestigiose case automobilistiche (Jaguar, Audi, Renault solo per citarne alcune) hanno già debuttato in Formula E ed ogni stagione vede aumentare l’interesse intorno a gare che hanno un’altra caratteristiche unica: si disputano esclusivamente su circuiti urbani delle città più importanti del mondo, quindi garantiscono una spettacolarità senza paragoni.



La Formula E 2017/18 avrà prove nelle strade di Hong Kong, Marrakesh, Santiago del Cile, Città del Messico, San Paolo, New York, Parigi, Montreal, Berlino, Zurigo e Roma. Per la capitale italiana sarà una prima assoluta: Roma non ha mai ospitato una gara automobilistica di una competizione mondiale. L’E-Prix di Roma si svolgerà sul circuito cittadino realizzato intorno al quartiere dell’EUR il 14 aprile 2018 e sarà trasmesso in diretta e in alta definizione su Italia 1.



Inoltre, su www.sportmediaset.it (sito e app) live streaming di tutte le gare e una nuova sezione interamente dedicata alla Formula E.