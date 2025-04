Barcellona, Flick: "A Milano sarà una finale prima della finale"

Hansi Flick non ha nascosto la propria delusione per i 3 gol subiti, ma ha elogiato la reazione dei suoi giocatori dopo la semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter: "Non abbiamo iniziato bene, subendo due gol, ma siamo riusciti a recuperare e abbiamo giocato molto bene nel secondo tempo - le parole del tecnico del Barcellona agli spagnoli di Movistar -. È stato fantastico per i tifosi, ma è stato solo il primo incontro tra le due squadre e dobbiamo vincere a Milano.Sarà una finale prima della finale".