MotoGP, Rossi: "Sono pronto per vincere"

12 ottobre 2016

Se Marquez dice di non pensare al Mondiale , lo stesso fa Valentino Rossi, il primo degli inseguitori dello spagnolo nella rincorsa al titolo MotoGP. Così, anche il pesarese guarda a Motegi con gli occhi di chi vuole solo salire sul gradino più alto del podio. “Mi sento in forma e pronto per queste prossime tre gare in cui voglio vincere. Motegi è il GP di casa per la Yamaha, di conseguenza spero di ottenere un grande risultato”, ha detto.