MotoGP, Marquez si frattura un dito: operato

Dopo Pedrosa, anche l'altro pilota della Honda, Marc Marquez, si è sottoposto a un intervento chirurgico. Il campione della MotoGP è stato operato per la piccola frattura al mignolo della mano sinistra procuratasi mentre si allenava con una moto da dirt track. La sua partecipazione al GP di Jerez non sarebbe a serio rischio, anche se ancora non ci sono certezze. Di sicuro questo intoppo non fa bene allo spagnolo, già segnato dalla caduta in Argentina.