Udinese, Gerolin: "Al Napoli interessa Meret"

14 giugno 2017

Il Napoli (non è un mistero) è alla caccia di un portiere e ha messo nel mirino Alex Meret , rientrato all' Udinese dopo il prestito alla Spal. "17 milioni del Napoli per Meret? Non ci è arrivata un'offerta, ma i rapporti sono ottimi e l'interesse c'è - ha ammesso il ds dei friulani Manuel Gerolin -. Avendo tre portieri, uno può andar via. Stiamo valutando la situazione di tutti e tre anche se riteniamo Karnezis ancora il titolare dell'Udinese".

Ai microfoni di Radio Crc, Gerolim ha fatto anche il punto su un altro giocatore che ha molte richieste, come Silvan Widmer. "E' normale che il Napoli guardi con interesse all'Udinese e ai giocatori consolidati. Widmer quest'anno si è dimostrato un ottimo giocatore nella difesa a tre, ma anche nella difesa a quattro. E' eclettico, può fare le due fasi, ha forza e spinta e può essere una grande alternativa per il Napoli. Anche su di lui c'è l'interesse di tante squadre quindi staremo a vedere - ha rivelato Gerolin - L'Udinese deve mantenere un suo assetto per raggiungere dei risultati per cui non cederemo tutti i giocatori nonostante le richieste siano tante".



In entrata i friulani stanno lavorando sull'arrivo di Babacar. "E' un nome, ma abbiamo anche la fortuna di avere, grazie nostro scouting, la possibilità di prendere all'estero".